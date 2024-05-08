Как прошла инаугурация Путина

Как прошла инаугурация ПутинаЕе гости ждут «стабильности и новых побед» от его нового президентского срока
В полдень 7 мая в пятый раз прошла инаугурация Владимира Путина. Она состоялась в Андреевском зале Кремля. Для любого избранного главы государства это не просто дань традиции. После инаугурации человек, за которого проголосовали на выборах, официально вступает в должность: он становится не «избранным президентом России», а просто президентом России.
Как проходила инаугурация
Сначала солдаты Президентского полка, пройдя через Александровский и Георгиевский залы, внесли в Андреевский зал государственный флаг, затем знак президента России и Конституцию. После этого в Андреевский зал зашли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Гостей церемонии, которые стояли вдоль красной ковровой дорожки в трех залах, попросили посмотреть на экраны (всего было приглашено 2600 человек). На них показали Путина в рабочем кабинете в Кремле – он читал документы.
Президент прошел по коридорам первого корпуса Кремля и спустился по лестнице к своему кортежу, где сел в обновленную модель Aurus Senat. К слову, впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г. А 7 мая этого года в кортеже впервые были мотоциклы Aurus. Путь кортежа в Кремле был украшен российскими триколорами.
Главу государства у парадной лестницы Большого Кремлевского дворца встретил комендант Московского Кремля Сергей Удовенко. По лестнице президент прошел в парадные залы Кремля, в том числе в главный из них – Андреевский зал.
Путин принес присягу народу России, которая прописана в Конституции: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
После принесения присяги Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента России. В залах заиграл гимн России.
Уже после этого Путин выступил с речью, в которой поблагодарил граждан во всех регионах России, участников специальной военной операции за «оказанное доверие». По словам Путина, в тексте присяги сконцентрирована суть предназначения главы государства – «беречь Россию и служить нашему народу». «Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», – сказал президент.
Страна столкнулась с серьезными испытаниями, но президент заявил, что Россия пройдет «через этот трудный, рубежный период», станет сильнее и будут реализованы долгосрочные планы и масштабные проекты.
Среди главных целей развития он назвал народосбережение, повышение качества жизни российских семей.
Путин заявил, что Россия будет открыта для отношений со всеми странами, которые видят в России партнера. «Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру?» – сказал президент.
Затем президент говорил о том, что общественно-политическая система должна быть «абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны».
После выступления президента хор исполнил «Славься» Михаила Глинки. А Путин вышел через Святые сени и Красное крыльцо к Президентскому полку на Соборной площади, где поздравил полк с 88-летием его создания. Прошел торжественный марш полка.
Среди гостей были члены правительства (которое сразу после вступления Путина в должность ушло в отставку), представители бизнеса, аккредитованные в России главы диппредставительств (см. текст на стр. 2). Иностранных лидеров по традиции на инаугурацию не приглашают. Инаугурация в России «носит внутригосударственный характер», пояснял помощник президента Юрий Ушаков.
Что говорили о новом сроке Путина
Корреспондент «Ведомостей» спросил гостей церемонии, что они ждут от ближайших шести лет. «Стабильности и, конечно, совершенно очевидно, новых побед, – сообщил Володин. – Потому что каждый срок президента – это решение задач, преодоление вызовов».
«Наша страна успешно идет по этому пути, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее, – объяснил Володин. – С Путиным мы проходили и мировые финансовые кризисы, и санкции, которых на сегодняшний день уже более 19 000. Поэтому есть понимание, что президент живет проблемами страны и сделает все, чтобы защитить и граждан, и наше государство».
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «определенную часть программы президента на следующие шесть лет мы видели в послании Федеральному собранию»: «Оно довольно предметно, что касается экономики, социальной сферы. Мы с большими надеждами ждем его реализации. Перечень поручений уже есть. Мы работаем на земле – нам надо обеспечить комфортную жизнь людей».
О задачах из послания президента на ближайшие шесть лет напомнил и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев: «Так что все известно. Теперь наша задача – исполнять все, что сказал президент».
Воинственные ожидания обнаружились у сенатора Дмитрия Рогозина. «Я жду продолжения достаточно ожесточенного, вооруженного противоборства, насыщения армии всем необходимым для того, чтобы обеспечить наше преимущество и разгром неприятеля», – сказал он «Ведомостям».
Зато более миролюбиво была настроена председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее мнению, в ближайшие шесть лет надо ожидать серьезных изменений в обществе: «Вопреки законам бытия, у нас не постепенно, не последовательно, а одновременно идут процессы оздоровления страны, очищения, укрепления и развития».
В ближайшие годы это будет происходить более осмысленно, полагает она: «Мировоззренческие вещи будут более четко сформированы. На основе этого, уважая себя и осознавая свои возможности, Россия будет современной, свободной, развитой страной, в которую потянутся люди со всего мира».
Многие гости друг с другом пересеклись уже в конце церемонии – в гардеробе, некоторые на бегу. С разных сторон звучало: «Христос воскрес». Мимо корреспондента «Ведомостей» проходил один из членов правительства, которому его знакомый говорил: «Поздравляю». «С чем, с отставкой?» – иронизировал член кабмина.
Отставка его и его коллег действительно произошла – все члены правительства сейчас работают в статусе исполняющих обязанности. Уже скоро президент должен будет представить Госдуме нового премьера, а 10 мая нижняя палата утвердит его в должности. Затем в течение нескольких дней пройдет утверждение остальных гражданских министров и назначение президентом силового блока после консультаций с Советом Федерации.
После этого ожидается первый международный визит Путина – в Китай. По сути, это будет ответный визит после того, как председатель КНР Си Цзиньпин первую международную поездку после своего переизбрания в 2023 г. совершил в Россию.