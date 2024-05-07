Послы не менее четырех недружественных стран были на инаугурации Путина

Послы не менее четырех недружественных стран были на инаугурации ПутинаЭто Венгрия, Мальта, Франция и Южная Корея
На инаугурации президента Владимира Путина 7 мая присутствовали послы как минимум четырех недружественных стран: Венгрии, Мальты, Франции и Южной Кореи.
Присутствие на церемонии посла Мальты Кармело Ингуанеза «Ведомостям» подтвердили в посольстве государства в Москве. В посольстве Венгрии в России сообщили, что, «будучи приглашенным на церемонию инаугурации, посол в РФ [Норберт Конкой] присутствовал на мероприятии».
Кроме того, на инаугурации присутствовал посол Франции в Москве Пьер Леви, сообщил «Ведомостям» дипломатический источник. «Ведомости» направили запрос во французское посольство.
В посольстве Южной Кореи, также включенной правительством России в список недружественных из-за заявлений и санкций в связи с ситуацией на Украине, «Ведомостям» заявили, что на церемонии присутствовал посол и их страны. «Подтверждаем присутствие г-на Ли Дохуна на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина», – сообщили в диппредставительстве.
Южная Корея рассматривается властями России хотя и в ряду недружественных, но как занимающая наиболее конструктивную позицию, напоминает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, контакты между Москвой и Сеулом сохраняются на более высоком уровне, нежели со многими недружественными странами, – и дипломатические, и общественные, а со стороны Южной Кореи нет ярко выраженных антироссийских шагов. «Можно также предположить, что, отправив посла на инаугурацию, в Сеуле надеются так ограничить рост взаимодействия России с Северной Кореей», – допустила Колдунова.
Ранее СМИ сообщали, что в церемонии планировали принять участие также послы Словакии, Греции и Кипра. В посольствах Словакии и Греции на звонки «Ведомостей» не ответили, в посольстве Кипра воздержались от комментария.
«Ведомости» также направили запрос в МИД России о точном числе послов недружественных государств на инаугурации.
Венгрия традиционно демонстрирует самостоятельный курс во внешней политике, замечает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. По его словам, Будапешт жестом с присутствием посла на инаугурации Путина показывает, что не хочет отходить от своей суверенной политики и антимилитаристского подхода по вопросу Украины. Этот настрой, добавляет эксперт, укрепляет и победа в соседней Словакии на президентских выборах Петера Пеллегрини, что укрепляет позиции премьера Роберта Фицо в стране, который также выступает против военных поставок Киеву.
«Это и очевидный жест против Брюсселя: Орбан завтра, 8 мая, встречается с председателем КНР Си Цзиньпином», – говорит Теремецкий.
Как сообщало утром 7 мая агентство Reuters со ссылкой на источники, изначально 20 из 27 стран Евросоюза якобы отказались от приглашения на инаугурацию Путина. Какие семь стран решили принять приглашение, не уточнялось. При этом Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что на церемонию придут послы Франции, Венгрии и Словакии, так как власти этих стран хотят продемонстрировать желание сохранения каналов связи с Москвой. Издание отметило разногласия этих стран с остальными членами ЕС во главе с Германией по этому поводу.
Если Венгрия и Словакия отличаются умеренными оценками российско-украинского конфликта, то президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля впервые допустил участие французских войск на стороне Украины при определенных условиях. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что обсуждение такой возможности не означает непосредственно отправку солдат. Но 2 мая Макрон в интервью The Economist вновь допустил возможную отправку войск на Украину, заявив, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 4 мая в Asia Times вышла статья бывшего помощника заместителя главы Пентагона США Стивена Брайана, в которой утверждалось, что Франция направила на Украину 100 солдат из Иностранного легиона. МИД Франции 6 мая опроверг это. Но в тот же день посол Франции в Москве был вызван в российский МИД в связи со «все более воинственными заявлениями французского руководства».
Франция при всем ужесточении позиции и воинственных выпадах Макрона по украинскому вопросу продолжает сохранять каналы для диалога с Россией, отмечает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. «Чем-то это напоминает историю с 1980 г., когда французы были единственными с Запада, кто участвовал в Олимпиаде в Москве на фоне кризиса разрядки и событий в Афганистане», – напомнил Тимофеев.
Госдеп США накануне инаугурации, 6 мая, сообщил, что посол Линн Трейси не будет присутствовать на инаугурации. При этом американское дипведомство подтвердило, что признает Путина президентом. 7 мая замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью «Первому каналу», что Трейси выехала на родину на «определенное время». 5 мая МИД Германии сообщил, что отозвал для консультаций в Берлин посла в Москве Александра Ламбсдорфа после появления информации о возможной причастности России к кибератакам. В марте МИД Германии заявил, что не считает российские президентские выборы законными.
6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам на брифинге, что приглашения на церемонию инаугурации были высланы послам всех государств, аккредитованным в Москве. Рябков в интервью «Первому каналу» заявил, что приглашение послов недружественных стран было «непростым решением», но стало определенным сигналом этим государствам со стороны Москвы. По словам Рябкова, поведение стран, отказавшихся прислать своих дипломатов, является «дешевкой».
Как заявил 7 мая Ушаков, послы западных стран, не пришедшие на церемонию, забыли, при ком они аккредитованы и зачем находятся в Москве. «Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему. Просто забывают, где находятся, и зачем, главное, находятся», – констатировал Ушаков. Он предположил, что осуществлять свои дипломатические функции в Москве им мешает руководство.