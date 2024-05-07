Послы не менее четырех недружественных стран были на инаугурации Путина

Если Венгрия и Словакия отличаются умеренными оценками российско-украинского конфликта, то президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля впервые допустил участие французских войск на стороне Украины при определенных условиях. В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что обсуждение такой возможности не означает непосредственно отправку солдат. Но 2 мая Макрон в интервью The Economist вновь допустил возможную отправку войск на Украину, заявив, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 4 мая в Asia Times вышла статья бывшего помощника заместителя главы Пентагона США Стивена Брайана, в которой утверждалось, что Франция направила на Украину 100 солдат из Иностранного легиона. МИД Франции 6 мая опроверг это. Но в тот же день посол Франции в Москве был вызван в российский МИД в связи со «все более воинственными заявлениями французского руководства».