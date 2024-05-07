Рябков осудил отказ западных дипломатов присутствовать на инаугурации Путина

«Враги России были, есть и будут. <…> Они страдают от внутренней неуверенности, и вот эти попытки сыграть на том, что нас пригласили, но мы не появимся здесь, – это дешевка. Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут. Впрочем, у нас никаких уже давно иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось. Это, как один литературный герой говорил, жалкие, ничтожные люди – вот это именно о них», – сказал Рябков.