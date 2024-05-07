Рябков осудил отказ западных дипломатов присутствовать на инаугурации Путина
Бойкот инаугурации президента РФ Владимира Путина со стороны ряда западных дипломатов является «дешевым», неделовым поведением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Враги России были, есть и будут. <…> Они страдают от внутренней неуверенности, и вот эти попытки сыграть на том, что нас пригласили, но мы не появимся здесь, – это дешевка. Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут. Впрочем, у нас никаких уже давно иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось. Это, как один литературный герой говорил, жалкие, ничтожные люди – вот это именно о них», – сказал Рябков.
По его словам, мировое большинство все же поддерживает Россию, но признал при этом, что не все из этих стран имеют мужество делать это открыто.
Церемония инаугурации президента РФ состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Во время мероприятия Путин дал присягу и обратился к россиянам с небольшой речью. Также он провел смотр Президентского полка и затем отправился в Благовещенский собор, где патриарх Кирилл отслужил благодарственный молебен.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что на церемонию инаугурации были приглашены руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств, в том числе из недружественных стран. Иностранных лидеров, по традиции, на это мероприятие не приглашают.
В госдепе США заявили, что американский представитель не будет присутствовать на церемонии. Также агентство Reuters 6 мая со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что 20 стран – членов Евросоюза будут бойкотировать это мероприятие. В частности, против участия блока в инаугурации выступал глава евродипломатии Жозеп Боррель.