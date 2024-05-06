Представителя США не будет на инаугурации Путина

Агентство Reuters 6 мая со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что 20 стран-членов Евросоюза (ЕС) будут бойкотировать это мероприятие, но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. В частности, от Франции может быть делегирован посол республики, пишет издание. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель выступал против участия блока в церемонии.