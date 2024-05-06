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Представителя США не будет на инаугурации Путина

Ведомости

США не будут отправлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации», – сказал Миллер.

По его словам, Вашингтон не считает прошедшие выборы президента в России «свободными», но при этом признает Путина фактическим лидером страны.

Путин был переизбран на пост главы государства по итогам прошедших в марте выборов. Голосование такого уровня впервые продолжалось три дня. Явка составила 77,44%, став рекордной за всю историю проведения президентских выборов в России. Путин набрал 87,28% голосов. На 7 мая запланирована церемония его вступления в должность президента России.

Агентство Reuters 6 мая со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что 20 стран-членов Евросоюза (ЕС) будут бойкотировать это мероприятие, но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. В частности, от Франции может быть делегирован посол республики, пишет издание. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель выступал против участия блока в церемонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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