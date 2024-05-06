Представителя США не будет на инаугурации Путина
США не будут отправлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина, которая должна состояться 7 мая. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Нет, наши представители не будут присутствовать на его инаугурации», – сказал Миллер.
По его словам, Вашингтон не считает прошедшие выборы президента в России «свободными», но при этом признает Путина фактическим лидером страны.
Путин был переизбран на пост главы государства по итогам прошедших в марте выборов. Голосование такого уровня впервые продолжалось три дня. Явка составила 77,44%, став рекордной за всю историю проведения президентских выборов в России. Путин набрал 87,28% голосов. На 7 мая запланирована церемония его вступления в должность президента России.
Агентство Reuters 6 мая со ссылкой на европейского дипломата сообщило, что 20 стран-членов Евросоюза (ЕС) будут бойкотировать это мероприятие, но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. В частности, от Франции может быть делегирован посол республики, пишет издание. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель выступал против участия блока в церемонии.