О чем говорил Путин на последней встрече с нынешним составом правительства

Президент напомнил, что в 2022 г., после восьми лет попыток решить проблему Донбасса мирными способами, России пришлось защищать жителей этой территории вооруженным путем, поскольку вскрылось, что нашу страну «водили за нос» на Западе. В связи с этим в последние годы работа кабмина велась в условиях экономической агрессии против России, отметил Путин. В частности, вводилось «бесчисленное число санкций», фиксировались попытки вызвать в стране массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, сказал он.