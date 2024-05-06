О чем говорил Путин на последней встрече с нынешним составом правительства

О чем говорил Путин на последней встрече с нынешним составом правительстваГлава государства поблагодарил кабмин за успешную работу в условиях экономической агрессии
Президент России Владимир Путин прибыл в Дом правительства и на встрече с членами кабмина поблагодарил их за проделанную работу. Видеозапись мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.
«Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», – сказал Путин.
Президент напомнил, что в 2022 г., после восьми лет попыток решить проблему Донбасса мирными способами, России пришлось защищать жителей этой территории вооруженным путем, поскольку вскрылось, что нашу страну «водили за нос» на Западе. В связи с этим в последние годы работа кабмина велась в условиях экономической агрессии против России, отметил Путин. В частности, вводилось «бесчисленное число санкций», фиксировались попытки вызвать в стране массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, сказал он.
«Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось. Результат оказался ровно обратный ожидаемому. У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой», – заявил глава государства.
Путин также напомнил, что и начало работы правительства в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавирусной инфекции, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики.
Далее Путин еще раз поблагодарил кабмин за напряженную и плодотворную работу и заверил членов правительства, что их опыт будет востребован. Он назвал вполне удовлетворительными результаты по росту доходов граждан и отдельно отметил работу кабмина по внедрению цифровых технологий управления и повышению эффективности межведомственного взаимодействия, улучшению делового и инвестиционного климата, доступности госуслуг для россиян. По его словам, весомые результаты были достигнуты по всем основным направлениям.
Говоря о формировании нового состава кабинета министров, президент сообщил, что уже создана «хорошая база для того, чтобы двигаться дальше», однако на время переназначений необходимо продолжить активную работу и не допустить пауз в реализации планов.
«Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока», – подчеркнул Путин.
7 мая состоится церемония вступления в должность президента России: им 17 марта был избран на очередной срок Владимир Путин. После инаугурации главы государства автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.
После поправок в Конституцию 2020 г. Госдума получила полномочия по утверждению вице-премьеров и гражданских министров. По этой процедуре уже назначались отдельные члены правительства – вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, а также несколько министров. Однако правительство (в том числе всех министров, кроме силовых) Дума будет утверждать впервые. За кандидатуру премьер-министра Госдума голосовала и до поправок в Конституцию.