Си Цзиньпин отверг во Франции претензии по Украине

В экономическом отношении Сербия важна для Пекина как участник инициативы «Пояс и путь». Си отметил, что в 2023 г. Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций в Сербию и вторым ее торговым партнером (после Германии. – «Ведомости»). А с 1 июля вступает в силу подписанное в 2023 г. соглашение о свободной торговле между Сербией и КНР, что поможет еще увеличить показатели товарооборота (по словам Вучича, в 2023 г. он составил около $6 млрд). Сербия поставляет в Китай медную руду, а лидер Китая заявил о том, что сербские мед, красное вино, говядина и баранина пришлись по вкусу китайским потребителям. КНР поставляет в Сербию машины, смартфоны и другую электронику, пишет ТАСС.