Си Цзиньпин отверг во Франции претензии по Украине

Си Цзиньпин отверг во Франции претензии по УкраинеСледом он направился в Сербию в годовщину бомбежки НАТО посольства КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая завершил свой визит во Францию посещением Пиренеев, где президент Франции Эмманюэль Макрон решил устроить ему экскурсию по памятным для его семьи местам. После этого китайский лидер направился с первым за восемь лет визитом в Сербию – в 25-ю годовщину уничтожения посольства КНР в Белграде американской бомбой.
Накануне Макрон и Си провели совместную пресс-конференцию. На ней Си поддержал проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов. Из этого, вероятно, следует, что КНР не поддерживает планируемую на середину июня конференцию в Швейцарии, куда не были приглашены представители России. «История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог», – сказал он.
Си вдобавок подчеркнул, что Пекин нельзя считать зачинщиком или стороной украинского кризиса. При этом Китай выступает против попыток использовать украинский кризис, чтобы очернить третью страну или разжечь «новую холодную войну». Газета The New York Times расценила эти слова как «возмущение», направленное в первую очередь в адрес США, которые считают, что Пекин помогает российскому ВПК поставками товаров двойного назначения. Но и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров в Париже призывала Китай «использовать все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне». При этом Си поддержал продвигаемое Макроном олимпийское перемирие во всем мире на время летних Игр в Париже с 26 июля по 11 августа.
Кроме того, Макрон поблагодарил лидера КНР за его приверженность отказу от продажи оружия России, а также призвал «строго контролировать экспорт товаров двойного назначения». Французский лидер сделал акцент на том, что они во время переговоров сошлись на необходимости «уважать территориальную целостность и суверенитет государств». При этом Париж «уважает давние связи между Китаем и Россией» и усилия, которые прилагались для стабилизации этих отношений. Помимо этого Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или российским народом, а его страна не стремится к смене политического режима там.
Следом в программе европейского турне китайского лидера визит в Сербию, где он планирует провести переговоры с президентом Александром Вучичем. Накануне своей двухдневной поездки Си опубликовал статью в сербской газете Politika, где среди прочего напомнил о бомбардировке авиацией НАТО китайского посольства в 1999 г. Тогда погибли три человека, включая двух китайских журналистов. В НАТО объясняли атаку ошибкой, ссылаясь на то, что пользовались устаревшими картами. «25 лет назад НАТО вопиюще разбомбило посольство Китая. <...> Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой исторической трагедии. Дружба между Китаем и Сербией, пропитанная совместно пролитой кровью двух народов, стала общей памятью двух народов», – отметил Си.
Известно, что в Сербии власти этой страны и КНР планируют подписать более 30 соглашений, передает агентство Tanjug. Накануне визита премьер-министр Сербии Милош Вучевич связал визит Си в Белград с «новым этапом в развитии стальной дружбы между Сербией и Китаем».
В экономическом отношении Сербия важна для Пекина как участник инициативы «Пояс и путь». Си отметил, что в 2023 г. Китай стал крупнейшим источником иностранных инвестиций в Сербию и вторым ее торговым партнером (после Германии. – «Ведомости»). А с 1 июля вступает в силу подписанное в 2023 г. соглашение о свободной торговле между Сербией и КНР, что поможет еще увеличить показатели товарооборота (по словам Вучича, в 2023 г. он составил около $6 млрд). Сербия поставляет в Китай медную руду, а лидер Китая заявил о том, что сербские мед, красное вино, говядина и баранина пришлись по вкусу китайским потребителям. КНР поставляет в Сербию машины, смартфоны и другую электронику, пишет ТАСС.
Опытные наблюдатели могли заранее сказать, что Китай не изменит свою позицию по Украине после встречи Си и Макрона, отмечает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Ничего нового китайским лидером во Франции сказано не было, добавляет он. Сербия же – одна из европейских стран, у которой очень хорошие отношения с Китаем, и она стремится привлекать его инвестиции, отмечает Карнеев. В частности, с их помощью строят скоростную железную дорогу Белград – Будапешт, которая уже запущена по территории Сербии (в проекте принимала участие и РЖД. – «Ведомости»). При этом Китай может предложить сербам и выгодное сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, например в автопроме, заключает эксперт.