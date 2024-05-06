Си и Макрон попробуют расширить поле для сотрудничества за счет личного доверия

Си и Макрон попробуют расширить поле для сотрудничества за счет личного доверияКитайский лидер впервые за пять лет посещает страны Евросоюза
Председатель КНР Си Цзиньпин 5 мая начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он планирует посетить три страны – Францию, Сербию и Венгрию. Ожидается, что самые непростые переговоры китайскому лидеру предстоят именно с французским коллегой Эмманюэлем Макроном – несмотря на существующий взаимный интерес к развитию торгово-экономического потенциала сотрудничества. Визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. Кроме того, к лидерам планирует присоединиться председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Накануне визита представитель МИД Китая Линь Цзянь выразил надежду, что переговоры глав государств «укрепят взаимное политическое доверие и выведут стратегическое партнерство на новый уровень». Сам Си по прилете с женой первым делом подчеркнул, что развитие отношений Франции и Китая выгодно не только народам двух стран, но и привносит стабильность в мир.
Не против позитивных сдвигов в отношениях и Макрон – в программу приема Си помимо посещения Парижа включено посещение коммуны Ла-Монжи в Восточных Пиренеях. Эти места имеют для президента Франции особое значение, пишет агентство Reuters, так как там родилась его бабушка по материнской линии. Такой шаг – своеобразный ответ на теплый прием со стороны Си в бывшем доме его отца в Гуанчжоу во время визита Макрона в Китай год назад. И тогда это отчасти сработало – Макрон после визита в КНР выступил с резонансным заявлением о том, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем», а Европе необходима «стратегическая автономия».
Но приобщение к семейной истории лидеров, впрочем, не означает, что стороны легко найдут компромисс по всем разделяющим ЕС и КНР в последние годы вопросам. Макрон планирует, в частности, поднять темы торгового дисбаланса в пользу Китая на 15% и конфликта на Украине. Во Франции по-прежнему хотят, чтобы Пекин использовал свое влияние на Москву, для того чтобы она прекратила проведение специальной военной операции. Впрочем, даже эксперты AFP заранее говорят, что такие попытки «обречены на провал». В повестке также проблематика Ближнего Востока.
Задача-минимум, о которой Макрон рассказал изданию La Tribune, – убедить Си поддержать олимпийское перемирие «для всех театров военных действий». Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, а упомянутое перемирие теоретически должно включать неделю до и после соревнований. В целом же дипломатический источник во Франции считает, что Пекину «придется услышать точку зрения Парижа и относиться к ней серьезно, если тот стремится к улучшению отношений с Европой».
Председатель КНР же явно хочет добиться нормализации отношений с европейскими государствами. Агентство Bloomberg и вовсе утверждало за несколько дней до начала визита о его желании «вбить клин между Европой и США». Политолог из Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян видит в европейском турне Си стремление «притянуть к себе те страны Европы, которые могли бы больше симпатизировать его позиции».
Говоря об экономическом треке взаимоотношений, эксперты отмечают желание Макрона привлечь инвестиции Китая, в частности в производство в его стране аккумуляторов для электромобилей. А вице-президент крупнейшей энергетической компании Франции EDF Group Фабрис Фуркад заявил в интервью «Синьхуа», что она намерена продолжить «высококачественное инвестирование» в новые проекты в Китае.
Со стороны Си существует потребность ослабить эскалацию напряженности, которая «угрожает разжечь торговую войну» между Китаем и ЕС, а также минимизировать ущерб для компаний из КНР, пишет The Financial Times. Предпосылки к усилению противостояния за последний год заметны невооруженным глазом: Евросоюз начал официальное антисубсидиарное расследование по китайским электромобилям, а власти Китая в ответ – антидемпинговое расследование в отношении импорта французского бренди. Символично, что этот напиток может войти в меню лидеров, писало Bloomberg. При этом еврочиновники сообщили Financial Times, что временные пошлины на китайские электромобили могут быть введены уже в мае, а в ноябре – и постоянные. Исследователи Rhodium Group считают, что тарифы на китайский импорт электромобилей в ЕС могут составить от 15 до 30%.
По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 г. общий объем торговли между Китаем и Францией составил $78,9 млрд (на 2,2% меньше, чем в 2022 г.). ТАСС указывает, что Китай импортирует из Франции турбореактивные двигатели, самолеты, автоматические коробки передач, косметику, медикаменты, алкоголь, пшеницу, а экспортирует – солнечные батареи, литий-ионные аккумуляторы, компьютеры и недорогие товары массового потребления.
Вероятно, что последующие переговоры Си в Сербии (там он окажется в 25-ю годовщину удара НАТО по китайскому посольству в Белграде) и Венгрии, которые с большим энтузиазмом приветствуют китайские инвестиции в их страны, укрепят и без того прочные позиции Китая в этих странах. Так, с 1 июля вступит в силу соглашение о свободной торговле между Сербией и КНР, что, по мнению президента Александра Вучича, может увеличить двусторонний товарооборот с нынешних $6,1 млрд в 2 раза. А Венгрия важна для КНР прежде всего как страна, способная ветировать в ЕС антикитайские ограничения (такие прецеденты уже случались, например при согласовании 13-го пакета санкций против России, где речь шла и о рестрикциях против китайских компаний).
Китай столкнулся с полномасштабным сдерживанием со стороны США, к которому привлечены все их союзники. На этом фоне Си едет в те страны, где он надеется вести равноправный диалог, а не слушать одни лишь поучения, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. В Китае очень важное значение придают демонстративной успешности дипломатии первых лиц, где будет гарантирован теплый прием и обойдется без крупных антикитайских акций (при этом тибетцы в Париже проводят их. – «Ведомости»). Даже если Макрон и покритикует КНР, Си может надеяться, что его слова будут символизировать позицию суверенной европейской страны, а не «филиала американского госдепа», заключает Ломанов.