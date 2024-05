Си и Макрон попробуют расширить поле для сотрудничества за счет личного доверия

Со стороны Си существует потребность ослабить эскалацию напряженности, которая «угрожает разжечь торговую войну» между Китаем и ЕС, а также минимизировать ущерб для компаний из КНР, пишет The Financial Times. Предпосылки к усилению противостояния за последний год заметны невооруженным глазом: Евросоюз начал официальное антисубсидиарное расследование по китайским электромобилям, а власти Китая в ответ – антидемпинговое расследование в отношении импорта французского бренди. Символично, что этот напиток может войти в меню лидеров, писало Bloomberg. При этом еврочиновники сообщили Financial Times, что временные пошлины на китайские электромобили могут быть введены уже в мае, а в ноябре – и постоянные. Исследователи Rhodium Group считают, что тарифы на китайский импорт электромобилей в ЕС могут составить от 15 до 30%.