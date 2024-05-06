Си и Макрон попробуют расширить поле для сотрудничества за счет личного доверия

Вероятно, что последующие переговоры Си в Сербии (там он окажется в 25-ю годовщину удара НАТО по китайскому посольству в Белграде) и Венгрии, которые с большим энтузиазмом приветствуют китайские инвестиции в их страны, укрепят и без того прочные позиции Китая в этих странах. Так, с 1 июля вступит в силу соглашение о свободной торговле между Сербией и КНР, что, по мнению президента Александра Вучича, может увеличить двусторонний товарооборот с нынешних $6,1 млрд в 2 раза. А Венгрия важна для КНР прежде всего как страна, способная ветировать в ЕС антикитайские ограничения (такие прецеденты уже случались, например при согласовании 13-го пакета санкций против России, где речь шла и о рестрикциях против китайских компаний).