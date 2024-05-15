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О чем Владимир Путин рассказал в интервью китайскому «Синьхуа»

Президент оценил план Пекина по Украине и заявил о «беспрецедентно высоком уровне» отношений РФ и КНР
Анастасия Швецова
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в преддверии своей поездки в КНР дал письменное интервью китайскому агентству «Синьхуа». Российский лидер рассказал о развитии торгово-экономических отношений РФ и Пекина, культурных связях двух стран, а также оценил китайский план урегулирования украинского кризиса. 

Об отношениях России и Китая

Путин объяснил, что решил посетить в первую очередь Китай после вступления в должность из-за «беспрецедентно высокого уровня» стратегического партнерства между странами. Он отметил, что за 75 лет Россия и Китай прошли «большой и временами непростой путь» и учли исторический опыт отношений на разных этапах их развития.

«Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран», – подчеркнул Путин.

Президент РФ также обратил внимание на стремительное развитие торгово-экономических отношений РФ и КНР. В частности, за последние пять лет был удвоен товарооборот: со $111 млрд в 2019 г. до $227,8 млрд в 2023 г. Он добавил, что более 90% расчетов производится в национальных валютах.

Прокомментировал Путин и культурные связи двух стран, 2024 и 2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая, напомнил он. По словам президента РФ, это связано с высоким интересом россиян к китайской культуре и искусству, а также стремлением китайцев «ближе познакомиться с русской литературой, искусством и традициями».

Конфликт на Украине 

Москва положительно оценивает план Китая из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, а недавно предложенные председателем КНР Си Цзиньпином четыре пункта органично его дополняют, заявил Путин. По его словам, подходы Пекина «могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса», который бы способствовал достижению мира.

В то же время Путин выразил сожаление, что эти инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни на Западе. Вместо «честного и открытого диалога» западные страны хотят «наказать», изолировать и ослабить Россию, отметил президент.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», – сказал он.

Путин в очередной раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам. 

Строительство новой России

В интервью Путин также прокомментировал свое послание Федеральному собранию от 29 февраля. По его словам, поставленные задачи «носят объективный, фундаментальный характер». Он подчеркнул, что власти осознают масштаб этих задач и знают, как их достичь. 

В частности, Россия нацелена войти в четверку крупнейших экономик мира, напомнил президент РФ. «При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – уточнил он. 

Путин также указал на необходимость повышения уровня зарплат и добавил, что для этого планируется наращивать производительность труда. Одновременно с этим будет идти подготовка «грамотных, современно мыслящих специалистов». Кроме того, в приоритете стоит обучение кадров для сферы государственного и муниципального управления. 

В заключение Путин выразил уверенность, что Россия реализует все обозначенные планы. В этой связи он добавил, что Москва открыта для работы с партнерами во всем мире, включая Китай.

Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай, где посетит два города – Пекин и Харбин. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации, причем КНР в качестве соответствующей страны назначения была выбрана впервые. В прошлые разы ими становились Узбекистан, Украина, Белоруссия и Австрия. Помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге с журналистами 14 мая напомнил, что в марте 2023 г. Си Цзиньпин совершил свою первую зарубежную поездку после своего третьего избрания на эту должность в Россию (спустя 10 дней после).

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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