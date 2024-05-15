О чем Владимир Путин рассказал в интервью китайскому «Синьхуа»

Президент РФ также обратил внимание на стремительное развитие торгово-экономических отношений РФ и КНР. В частности, за последние пять лет был удвоен товарооборот: со $111 млрд в 2019 г. до $227,8 млрд в 2023 г. Он добавил, что более 90% расчетов производится в национальных валютах.