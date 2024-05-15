Владимир Путин прибыл в Пекин

Самая интересная часть визита в Китай также состоится в Пекине. Это будет чаепитие глав государств и прогулка по парку. После этого к ним на неформальном ужине присоединятся по четыре члена делегации. С российской стороны это будут помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Все четверо были назначены (переназначены) указом президента на свои посты в новом правительстве и администрации президента 15 мая. На этом ужине планируется обсудить украинский кризис и другие международные вопросы, рассказывал журналистам Ушаков.