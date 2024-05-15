Владимир Путин прибыл в Пекин

Владимир Путин прибыл в ПекинПервый государственный визит после инаугурации президент совершает в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Его самолет приземлился около 23:20 по Москве (04:20 по Пекину) в аэропорте «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин. Посещение Китая стало первым зарубежным визитом Путина после инаугурации, которая состоялась 7 мая. По сути, это ответ на государственный визит председателя Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 г. – после его переизбрания на свой пост. Последняя встреча лидеров двух стран состоялась 18 октября в Пекине на форуме «Один пояс – один путь».
Программа Владимира Путина начнется 16 мая в Пекине, где он планирует провести переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет подписано 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.
В Пекине у Владимира Путина также запланирована и беседа с премьером Госсовета Ли Цяном, а также посещение вместе с председателем Си концерта в Государственном Большом театре Китая к 75-летию дипотношений между Россией и КНР.
Кто сопровождает Владимира Путина в Китай
В расширенный состав российской делегации кроме Белоусова, Лаврова, Шойгу и Ушакова, вошли также первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор Олег Белозеров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, посол в КНР Игорь Моргулов.
В делегации также два замглавы администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков (также пресс-секретарь президента).
Кроме того в поездке принимают участие те, кто «олицетворяет» российский бизнес, по словам Ушакова: – председатель правления «Сбера» Герман Греф, основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин. Также в Китай поехали председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко – их представят как «общественных деятелей».
Самая интересная часть визита в Китай также состоится в Пекине. Это будет чаепитие глав государств и прогулка по парку. После этого к ним на неформальном ужине присоединятся по четыре члена делегации. С российской стороны это будут помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Все четверо были назначены (переназначены) указом президента на свои посты в новом правительстве и администрации президента 15 мая. На этом ужине планируется обсудить украинский кризис и другие международные вопросы, рассказывал журналистам Ушаков.
Второй день государственного визита Владимира Путина 17 мая пройдет в Харбине. Здесь он возложит венок к памятнику советским воинам, которые пали за освобождение Северо-Восточного Китая, примет участие в открытии VIII российско-китайской выставки ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Сюда прибудут также губернаторы 20 российских регионов. В Харбине у президента России будут краткие переговоры с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и руководством провинции Хэйлунцзян. Кроме того Владимир Путин посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и Харбинский политехнический университет – здесь он ответит на вопросы студентов. По итогам визита у президента запланирована пресс-конференция.
Накануне визита Владимир Путин дал интервью агентству «Синьхуа». В нем он сказал, что «современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры». Он подчеркнул стремительное развитие торгово-экономических отношений: за последние пять лет был удвоен товарооборот – со $111 млрд в 2019 г. до $227,8 млрд в 2023 г.
Путин также заявил, что Москва положительно оценивает план Китая по урегулированию кризиса на Украине, и выразил сожаление, что эта инициатива не находит поддержки на Украине и Западе. «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы», – сказал Путин в интервью.