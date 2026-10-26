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Дорогой мегаватт

Почему дата-центры могут обратиться к постоянному току
Петр Истомин , руководитель сегмента «ЦОД, телеком, банкинг» CHINT

Дефицит энергомощностей и рост спроса на стойки высокой плотности для серверов искусственного интеллекта (ИИ) заставляют владельцев дата-центров пересматривать существующую инфраструктуру ЦОДов. По оценке McKinsey & Company, к 2030 г. потребуется около $6,7 трлн инвестиций в дата-центры, чтобы удовлетворить мировой спрос на вычислительные мощности. При таком масштабе вложений системы электроснабжения становятся частью инвестиционной экономики ЦОДов: от них зависит, какую долю подключенной мощности оператор сможет направить непосредственно на вычисления.

От киловатт к мегаваттам

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