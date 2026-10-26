Банки заранее подготовились к сохранению ключевой ставки

Второе подряд сохранение ключевой ставки не стало неожиданностью, кажется, ни для кого. Банки тоже подготовились заранее. При этом они, с одной стороны, видят пространство для снижения «ключа» до конца года, с другой – готовят промовклады с повышенными процентами