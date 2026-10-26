Банки заранее подготовились к сохранению ключевой ставки

Банки заранее подготовились к сохранению ключевой ставкиЗато к концу года они предложат промовклады с повышенными процентами
Второе подряд сохранение ключевой ставки не стало неожиданностью, кажется, ни для кого. Банки тоже подготовились заранее. При этом они, с одной стороны, видят пространство для снижения «ключа» до конца года, с другой – готовят промовклады с повышенными процентами
Банки ждали сохранения ключевой ставки на уровне 14% годовых и заранее адаптировали ставки по кредитам и депозитам к такому решению Банка России. Зато к концу года, чтобы удержать клиентов, они начнут предлагать промовклады с повышенными процентами, рассказали «Ведомостям» представители ВТБ, ПСБ, банков Дом.РФ и «Россия», а также эксперты «Сравни», «Банки.ру» и «Выберу.ру».
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