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Главная / Финансы /

Банки заранее подготовились к сохранению ключевой ставки

Зато к концу года они предложат промовклады с повышенными процентами
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Второе подряд сохранение ключевой ставки не стало неожиданностью, кажется, ни для кого. Банки тоже подготовились заранее. При этом они, с одной стороны, видят пространство для снижения «ключа» до конца года, с другой – готовят промовклады с повышенными процентами

Банки ждали сохранения ключевой ставки на уровне 14% годовых и заранее адаптировали ставки по кредитам и депозитам к такому решению Банка России. Зато к концу года, чтобы удержать клиентов, они начнут предлагать промовклады с повышенными процентами, рассказали «Ведомостям» представители ВТБ, ПСБ, банков Дом.РФ и «Россия», а также эксперты «Сравни», «Банки.ру» и «Выберу.ру».

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