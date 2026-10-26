«Моторика» запустила производство протезов руки на площадке партнера в Индии

Речь идет о локализации выпуска односхватных протезов предплечья Indy Hand. Эти устройства оснащены одним мотором, поэтому позволяют пользователям только сжимать или разжимать пальцы, а также поднимать грузы массой до 10 кг. Управляется протез при помощи электрических импульсов в мышцах и весит от 520 г. Такая модель сегодня продается в России и за рубежом.