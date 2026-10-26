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Главная / Технологии /

«Моторика» запустила производство протезов руки на площадке партнера в Индии

Это позволит компании быстрее адаптироваться к изменениям и оптимизирует мощности, считают эксперты
Виктория Ларченко
Специалисты «Моторики» уже передали партнеру технологии производства и стандарты контроля его качества
Специалисты «Моторики» уже передали партнеру технологии производства и стандарты контроля его качества / Максим Стулов / Ведомости

ГК «Моторика» начала выпускать бионические протезы руки в Индии. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Производство было организовано на мощностях индийского партнера в городе Газиабаде, штат Уттар-Прадеш. Для «Моторики» это первый опыт передачи производственных технологий за рубеж.

Речь идет о локализации выпуска односхватных протезов предплечья Indy Hand. Эти устройства оснащены одним мотором, поэтому позволяют пользователям только сжимать или разжимать пальцы, а также поднимать грузы массой до 10 кг. Управляется протез при помощи электрических импульсов в мышцах и весит от 520 г. Такая модель сегодня продается в России и за рубежом.

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