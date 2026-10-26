Что можно изменить в образовательной системе для адаптации детей-сирот в школах

Что можно изменить в образовательной системе для адаптации детей-сирот в школахЭксперты призывают усиливать индивидуальную психологическую поддержку и не допускать сегрегации
Система школьного образования в России недостаточно готова к работе с детьми-сиротами. Чтобы это исправить, необходимо обучать педагогов особенностям работы с ними. Такое предложение от приемных родителей на круглом столе в Московском государственном психолого-педагогическом университете, посвященном сложностям сирот в школьной среде, выдвинула руководитель проекта «Близкие люди» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Алена Синкевич.
Для работы с такими детьми необходимо понимать особенности формирования привязанности, а также учитывать последствия травматического опыта и эмоциональной депривации, с которыми нередко сталкиваются дети, пережившие сиротство, пояснила она. Сейчас как начинающие, так и опытные педагоги не владеют такими навыками, говорит Синкевич. Чтобы нормализовать присутствие ребенка с опытом сиротства для других детей, в школьную программу также важно включить информацию с объяснением о существовании сирот и приемных родителей через предметы «Окружающий мир» и «Обществознание», рассказала она.
Помимо этого важно сделать систему образования более гибкой в зависимости от уровня знаний. Речь идет о праве обучаться предметам в разных по возрасту классах: например, посещать уроки математики вместе с второклассниками, а уроки истории – с пятиклассниками, пояснила Синкевич. Нужно также дать возможность ребенку с опытом сиротства оставаться учиться на второй год в одном классе, говорит Синкевич. Пока он не пережил свой травматический опыт и у него не сформировалась благополучная привязанность, не стоит ожидать от него эффективной учебы, пояснила она.
Педагогам необходима подготовка к работе с разными детьми, которые пережили неблагоприятные жизненные обстоятельства, независимо от их семейного статуса, считает ведущий научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов. При этом от учителей нельзя требовать компетенций клинического психолога. Их задача – понимать возможные причины трудностей ребенка, не усугублять их своими действиями и знать, когда необходимо привлекать других специалистов, считает он. Важно включать соответствующие компетенции в общую систему педагогического образования и повышения квалификации, добавил Иванов. По мнению научного сотрудника Института образования НИУ ВШЭ Марии Новиковой, для подготовки психологических кадров в колледжах и вузах необходимо существенно расширить блок, посвященный психологии развития, нейро- и патопсихологии, психологической травматизации.
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У детей с опытом сиротства есть общая проблема социализации в обществе, которая проявляется, когда они попадают в образовательные учреждения, говорит главный научный сотрудник Института государства и права РАН Наталия Летова, которая работает с темой усыновления. Чаще у таких детей встречается отставание в обучении и проблемы с успеваемостью, говорит директор по развитию фонда «Дети наши» Светлана Строганова. Это вызвано не когнитивными способностями ребенка, а его психологической травмой, которая влияет на поведение и обучение, пояснила она.
Бывший волонтер благотворительного фонда «Солнечный город» в Новосибирске поделился с «Ведомостями» своим опытом репетиторства для ребенка, которого забрали в приемную семью из детского дома. По его словам, 15-летняя девушка не имела базовых знаний по большинству школьных предметов, плохо владела письменной речью, не выполняла домашние задания, а вскоре вовсе потеряла мотивацию заниматься.
По мнению Строгановой, изменение системы образования для детей-сирот может привести к их сегрегации. Вместо этого следует сосредоточиться на просветительской работе с родителями и педагогами, чтобы дать им дополнительные инструменты для помощи и поддержки таких детей, считает она. Летова, в свою очередь, выступает за усиление индивидуальной работы с детьми-сиротами, в том числе за счет увеличения нагрузки на школьных психологов.
Налаживать контакт между ребенком и школой часто помогает наличие у учителя информации об истории ребенка, а также поведение приемных родителей дома, когда те поддерживают авторитет учителя, сказала на круглом столе руководитель благотворительного фонда «Найди семью» и мама 13 приемных детей Яна Новоселова. По ее словам, меньше всего проблем в школьной среде возникает у детей и приемных родителей, которые занимаются с психологом и посещают поддерживающие группы.
К 2030 г. президент Владимир Путин поручил институту уполномоченных по правам ребенка за счет семьесберегающего подхода сократить количество детей, одномоментно проживающих в детских домах, до 30 000 человек. По состоянию на 1 октября 2025 г. количество детей, живущих в российских детских домах и других учреждениях, составляло 49 061 человек. Такие данные привела уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.