Что можно изменить в образовательной системе для адаптации детей-сирот в школах

Помимо этого важно сделать систему образования более гибкой в зависимости от уровня знаний. Речь идет о праве обучаться предметам в разных по возрасту классах: например, посещать уроки математики вместе с второклассниками, а уроки истории – с пятиклассниками, пояснила Синкевич. Нужно также дать возможность ребенку с опытом сиротства оставаться учиться на второй год в одном классе, говорит Синкевич. Пока он не пережил свой травматический опыт и у него не сформировалась благополучная привязанность, не стоит ожидать от него эффективной учебы, пояснила она.