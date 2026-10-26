Зачем Дональду Трампу русское дизтопливо

Президент США Дональд Трамп видит в «дизельной сделке» с Россией не только возможность стабилизировать американский рынок перед выборами 3 ноября, но и некий «аванс» для Москвы, который, по мнению американского лидера, может подтолкнуть ее пойти на уступки по Украине, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Под уступками он может иметь в виду перемирие, в первую очередь энергетическое. «Если Россия не проявит в его понимании уступчивость и не ответит большей гибкостью на украинском направлении, то администрация Трампа будет разочарована», – сказал эксперт.