Зачем Дональду Трампу русское дизтопливо

Зачем Дональду Трампу русское дизтопливоОн ждет продвижения украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп видит в «дизельной сделке» с Россией не только возможность стабилизировать американский рынок перед выборами 3 ноября, но и некий «аванс» для Москвы, который, по мнению американского лидера, может подтолкнуть ее пойти на уступки по Украине, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Под уступками он может иметь в виду перемирие, в первую очередь энергетическое. «Если Россия не проявит в его понимании уступчивость и не ответит большей гибкостью на украинском направлении, то администрация Трампа будет разочарована», – сказал эксперт.
По его мнению, внутри администрации есть сторонники налаживания отношений с Россией безотносительно украинского урегулирования. Таковыми считаются спецпосланник Стивен Уиткофф и президентский зять Джаред Кушнер, которые считают возможными и другие сделки независимо от того, будет ли ощутимый прогресс на украинском направлении. Противоположную им позицию представляют такие ведомства, как госдепартамент и ЦРУ – институционально позиции последних сильнее. «Эта часть администрации Трампа при отсутствии уступок от России по Украине будет всячески противостоять выстраиванию сотрудничества с Москвой, тем более такого, которое требует отмены или приостановки санкций», – сказал эксперт.