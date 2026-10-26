Выдача ИИ-грантов может перейти от РФРИТ к ФСИ

Бизнес предложил выплачивать компенсацию части затрат на аренду вычислительных мощностей разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) в форме грантов через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям, ФСИ). До этого в качестве возможного оператора мер поддержки выступал Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – структура под управлением Минцифры для финансирования IT-разработок. Об этом «Ведомостям» рассказал участник заседания рабочей группы «Меры поддержки ИИ» подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, состоявшегося 22 октября. «Ведомости» ознакомились с копией протокола заседания рабочей группы, его суть подтвердил еще один участник обсуждения.