Выдача ИИ-грантов может перейти от РФРИТ к ФСИ

Выдача ИИ-грантов может перейти от РФРИТ к ФСИМера адресована малым предприятиям и стартапам
Бизнес предложил выплачивать компенсацию части затрат на аренду вычислительных мощностей разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) в форме грантов через ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям, ФСИ). До этого в качестве возможного оператора мер поддержки выступал Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – структура под управлением Минцифры для финансирования IT-разработок. Об этом «Ведомостям» рассказал участник заседания рабочей группы «Меры поддержки ИИ» подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, состоявшегося 22 октября. «Ведомости» ознакомились с копией протокола заседания рабочей группы, его суть подтвердил еще один участник обсуждения.
По словам собеседников «Ведомостей», мера адресована малым предприятиям и стартапам. Финансировать выдачу грантов предполагается через федпроект «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных». ФСИ будет отбирать кандидатов на срок проекта и еще два года, следить за количеством и долей решений, выведенных на рынок, и учитывать выручку, полученную на рубль гранта. Также фонд будет оценивать долю компенсированных расходов на аренду вычислительных ресурсов и объем привлеченного внебюджетного софинансирования.