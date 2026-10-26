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Главная / Политика /

Бывший кабинет Жириновского в Госдуме достался Воропаевой

В новом созыве она стала вице-спикером от ЛДПР
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Думский кабинет основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в 2022 г., перестал быть только лишь памятным местом. С началом работы IX созыва его заняла Мария Воропаева – вице-спикер Госдумы, соратница нового руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого. Это «Ведомостям» сказали три собеседника в Госдуме и подтвердила Воропаева.

Кабинет создателя ЛДПР расположился в так называемом старом здании нижней палаты на Охотном Ряду. Депутаты Госдумы (I созыва) переехали туда в мае 1994 г. Прежде, в советское время, комплекс, теперь отведенный под парламент, занимал Госплан СССР.

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