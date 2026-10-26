Бывший кабинет Жириновского в Госдуме достался Воропаевой

Думский кабинет основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в 2022 г., перестал быть только лишь памятным местом. С началом работы IX созыва его заняла Мария Воропаева – вице-спикер Госдумы, соратница нового руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого. Это «Ведомостям» сказали три собеседника в Госдуме и подтвердила Воропаева.