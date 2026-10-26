Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%CNY Бирж.12,064-0,83%IMOEX2 469,36+1,64%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Подсчеты «Ведомостей»: рейтинг региональных столиц по балансу работы и жизни

Его лидерами стали Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород
Яна Барышева
Александр Соколов
Владимир Путин назвал Екатеринбург одним из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России
Владимир Путин назвал Екатеринбург одним из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России / Донат Сорокин / ТАСС

Пока правительство готовит условия перевода части корпораций из столицы в регионы, «Ведомости» сравнили центры субъектов Федерации, чтобы выявить, где выгодно и комфортно жить. В частности, изучили данные Росстата и предоставленную «Яндекс картами» статистику отзывов, чтобы сравнить города по двум основным критериям: уровню чистых медианных зарплат и привлекательности инфраструктуры (подробнее см. «Как мы считали»).

Например, относительный заработок выше всего оказался в Ханты-Мансийске. Медианная зарплата в городе в 2025 г. за вычетом налогов и стоимости аренды жилья была 91 400 руб., или 3,9 регионального прожиточного минимума (ПМ). Следом идут Казань (3,8 ПМ), подмосковный центр Красногорск и Южно-Сахалинск (по 3,6 ПМ).

Номинально же самая высокая медианная зарплата в чукотском Анадыре – 183 900 руб., что в 2,4 раза выше, чем по России (77 200 руб.). Но и тратить ее почти не на что. Город оказался аутсайдером по развитости городской среды, набрав всего 3 балла из 100. Зато самыми привлекательными по этому показателю стали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (80 баллов) и Краснодар (48 баллов).

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь