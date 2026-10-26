Подсчеты «Ведомостей»: рейтинг региональных столиц по балансу работы и жизни

Номинально же самая высокая медианная зарплата в чукотском Анадыре – 183 900 руб., что в 2,4 раза выше, чем по России (77 200 руб.). Но и тратить ее почти не на что. Город оказался аутсайдером по развитости городской среды, набрав всего 3 балла из 100. Зато самыми привлекательными по этому показателю стали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (80 баллов) и Краснодар (48 баллов).