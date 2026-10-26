Подсчеты «Ведомостей»: рейтинг региональных столиц по балансу работы и жизни

Подсчеты «Ведомостей»: рейтинг региональных столиц по балансу работы и жизниЕго лидерами стали Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород
Пока правительство готовит условия перевода части корпораций из столицы в регионы, «Ведомости» сравнили центры субъектов Федерации, чтобы выявить, где выгодно и комфортно жить. В частности, изучили данные Росстата и предоставленную «Яндекс картами» статистику отзывов, чтобы сравнить города по двум основным критериям: уровню чистых медианных зарплат и привлекательности инфраструктуры (подробнее см. «Как мы считали»).
Например, относительный заработок выше всего оказался в Ханты-Мансийске. Медианная зарплата в городе в 2025 г. за вычетом налогов и стоимости аренды жилья была 91 400 руб., или 3,9 регионального прожиточного минимума (ПМ). Следом идут Казань (3,8 ПМ), подмосковный центр Красногорск и Южно-Сахалинск (по 3,6 ПМ).
Номинально же самая высокая медианная зарплата в чукотском Анадыре – 183 900 руб., что в 2,4 раза выше, чем по России (77 200 руб.). Но и тратить ее почти не на что. Город оказался аутсайдером по развитости городской среды, набрав всего 3 балла из 100. Зато самыми привлекательными по этому показателю стали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (80 баллов) и Краснодар (48 баллов).