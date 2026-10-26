Песков «Ведомостям»: решений о смене формата послания президента не принималось

Песков «Ведомостям»: решений о смене формата послания президента не принималосьГлава государства пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию
В Кремле пока не планируют менять формат послания президента Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, каких-то решений не принималось на этот счет», – сказал он, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, может ли послание быть в ином виде, к примеру письменное обращение к двум палатам парламента.
По дате ближайшего послания определенности также нет, следует из слов Пескова. Пока президент не принял решение, будет ли оглашено послание до конца 2026 г., – с учетом избрания нового созыва Госдумы и большим обновлением корпуса сенаторов, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства (как обновился парламент, см. врез). «Когда президент посчитает необходимым, он огласит послание. Пока он решение не принял», – заявил Песков.