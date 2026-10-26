Эксперты заявили о расширении участия женщин в предпринимательстве

Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) гендерный разрыв меньше, чем среди руководителей юридических лиц. Из общего числа учредителей ИП в 2026 г. было 58,5% мужчин и 41,5% женщин, тогда как среди руководителей юрлиц наблюдается значительное превосходство: 68,1% против 31,9%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob и сервиса «Контур.Фокус» (есть у «Ведомостей»). Статистика свидетельствует о расширении участия женщин в предпринимательстве, поясняет «Ведомостям» аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева. При этом результаты не гарантируют эффективности института ИП как инструмента сглаживания гендерного неравенства в доходах, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.