Эксперты заявили о расширении участия женщин в предпринимательстве

Эксперты заявили о расширении участия женщин в предпринимательствеНо это не ведет к автоматическому сокращению гендерного неравенства в доходах
Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) гендерный разрыв меньше, чем среди руководителей юридических лиц. Из общего числа учредителей ИП в 2026 г. было 58,5% мужчин и 41,5% женщин, тогда как среди руководителей юрлиц наблюдается значительное превосходство: 68,1% против 31,9%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob и сервиса «Контур.Фокус» (есть у «Ведомостей»). Статистика свидетельствует о расширении участия женщин в предпринимательстве, поясняет «Ведомостям» аналитик «Контур.Фокуса» Анастасия Мокшанцева. При этом результаты не гарантируют эффективности института ИП как инструмента сглаживания гендерного неравенства в доходах, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Гендерный состав действующих руководителей юрлиц существенно различается по отраслям. По данным «Контур.Фокуса», женщины составляют около 72% руководителей в образовании, 71% – в медицине и индустрии красоты и 64% – в сфере одежды. В логистике и транспорте и в строительстве их доля составляет около 18%, в энергетике – 17%, говорится в исследовании.