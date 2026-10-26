«Опора России» хочет обязать автосервисы подтверждать квалификацию

Разработанный Роспотребнадзором проект постановления «Об утверждении правил предоставления изготовителем товара информации, необходимой для технического обслуживания и ремонта товара» не в полной мере учитывает специфику автобизнеса. Об этом говорится в письме «Опоры России» на имя главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григория Цыбы от 16 октября, которое есть у «Ведомостей».