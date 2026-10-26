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Главная / Авто /

«Опора России» хочет обязать автосервисы подтверждать квалификацию

Иначе производители не смогут дать им техдокументацию для ремонта автомобилей
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Разработанный Роспотребнадзором проект постановления «Об утверждении правил предоставления изготовителем товара информации, необходимой для технического обслуживания и ремонта товара» не в полной мере учитывает специфику автобизнеса. Об этом говорится в письме «Опоры России» на имя главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григория Цыбы от 16 октября, которое есть у «Ведомостей».

Проект был разработан в рамках исполнения положений 266-ФЗ «О внесении изменения в статью 6 закона «О защите прав потребителей». Предполагаемый срок вступления в силу – 1 марта 2027 г. Документ устанавливает состав, порядок и сроки предоставления технической информации о товаре. Например: эксплуатационная и ремонтная документация, каталоги запасных частей, программное обеспечение и описание протоколов обмена данными, информация об изменениях.

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