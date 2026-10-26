«Опора России» хочет обязать автосервисы подтверждать квалификацию

«Опора России» хочет обязать автосервисы подтверждать квалификациюИначе производители не смогут дать им техдокументацию для ремонта автомобилей
Разработанный Роспотребнадзором проект постановления «Об утверждении правил предоставления изготовителем товара информации, необходимой для технического обслуживания и ремонта товара» не в полной мере учитывает специфику автобизнеса. Об этом говорится в письме «Опоры России» на имя главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григория Цыбы от 16 октября, которое есть у «Ведомостей».
Проект был разработан в рамках исполнения положений 266-ФЗ «О внесении изменения в статью 6 закона «О защите прав потребителей». Предполагаемый срок вступления в силу – 1 марта 2027 г. Документ устанавливает состав, порядок и сроки предоставления технической информации о товаре. Например: эксплуатационная и ремонтная документация, каталоги запасных частей, программное обеспечение и описание протоколов обмена данными, информация об изменениях.