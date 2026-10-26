Дивеш Кумар: «Будущее онкотерапии – это таргетные пероральные препараты»

Почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар уже несколько лет живет в России и занимается вопросами двухстороннего сотрудничества в области фармацевтики. По его словам, Москва неоднократно протягивала Нью-Дели руку помощи и сейчас отличное время, чтобы ответить взаимностью. Тем более что Россия дает иностранным компаниям, готовым к глубокой локализации, значительные преференции; Индия же вкладывает сегодня миллиарды долларов в усиление фарминдустрии, делая ставку на новые разработки и производство биосимиляров. В интервью «Ведомостям» в кулуарах российско-индийского бизнес-форума TIME Дивеш Кумар рассказал о главных препаратах будущего, прорыве в лечении онкологических заболеваний и почему сегодня важно стремиться к фармацевтической независимости.