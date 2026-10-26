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Дивеш Кумар: «Будущее онкотерапии – это таргетные пероральные препараты»

Индия вкладывает миллиарды долларов в усиление фарминдустрии, рассказал ее представитель
Юния Алеева
Павел Селезнев / ТАСС
Павел Селезнев / ТАСС

Почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар уже несколько лет живет в России и занимается вопросами двухстороннего сотрудничества в области фармацевтики. По его словам, Москва неоднократно протягивала Нью-Дели руку помощи и сейчас отличное время, чтобы ответить взаимностью. Тем более что Россия дает иностранным компаниям, готовым к глубокой локализации, значительные преференции; Индия же вкладывает сегодня миллиарды долларов в усиление фарминдустрии, делая ставку на новые разработки и производство биосимиляров. В интервью «Ведомостям» в кулуарах российско-индийского бизнес-форума TIME Дивеш Кумар рассказал о главных препаратах будущего, прорыве в лечении онкологических заболеваний и почему сегодня важно стремиться к фармацевтической независимости.

– США – лидер по объему капитализации фармацевтического рынка и внедряемых инноваций. Следом идут страны Европы – Германия, Франция, Италия и Испания, а также Англия и далее Китай, который уже завоевывает лидерство по числу фармацевтических патентов. Как вы считаете, как изменится в среднесрочной перспективе расклад сил – и изменится ли?
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