В Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе
В Доме народных собраний в Пекине стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент «Ведомостей».
В ходе беседы с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Он отметил, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливого и демократического миропорядка. Сотрудничество двух стран выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, добавил Путин.
Си Цзиньпин на встрече обратил внимание, что за 75 лет российско-китайские отношения выдержали испытание переменчивой международной ситуацией и закалились в тяжелых условиях. Председатель КНР назвал эталоном отношения России и Китая, отличающиеся взаимным уважением, выгодой, доверительностью и дружбой.
На встрече с российской стороны присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в переговорах принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель главы АП Максим Орешкин.
Также на встрече находятся главы российских госкорпораций и представители бизнеса, включая гендиректора РЖД Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президентов, председателей правления Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Роснефти» Игоря Сечина.
Переговоры в расширенном составе посвящены, прежде всего, торгово-экономической проблематике.
Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.
По итогам переговоров с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет заключено 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.