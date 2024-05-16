В Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе

В ходе беседы с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Он отметил, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливого и демократического миропорядка. Сотрудничество двух стран выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, добавил Путин.