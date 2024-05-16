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В Пекине начались российско-китайские переговоры в расширенном составе

Ведомости

В Доме народных собраний в Пекине стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент «Ведомостей».

В ходе беседы с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Он отметил, что Москва и Пекин вместе отстаивают принципы справедливого и демократического миропорядка. Сотрудничество двух стран выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, добавил Путин.

Си Цзиньпин на встрече обратил внимание, что за 75 лет российско-китайские отношения выдержали испытание переменчивой международной ситуацией и закалились в тяжелых условиях. Председатель КНР назвал эталоном отношения России и Китая, отличающиеся взаимным уважением, выгодой, доверительностью и дружбой.

На встрече с российской стороны присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в переговорах принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель главы АП Максим Орешкин.

Также на встрече находятся главы российских госкорпораций и представители бизнеса, включая гендиректора РЖД Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президентов, председателей правления Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Переговоры в расширенном составе посвящены, прежде всего, торгово-экономической проблематике.

Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.

По итогам переговоров с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет заключено 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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