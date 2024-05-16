Путин прибыл в китайский город на границе с Россией - Харбин

В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн. После церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества глава России осмотрит экспозицию выставки. В Харбине Путин также посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.