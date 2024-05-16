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Путин прибыл в китайский город на границе с Россией - Харбин

Он откроет Российско-китайское ЭКСПО и форум межрегионального сотрудничества
Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Харбин на границе с Россией, где откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.

В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн. После церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества глава России осмотрит экспозицию выставки. В Харбине Путин также посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. В плане поездки – Пекин и Харбин.

На переговорах в Доме народных собраний в Пекине утром 16 мая присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в переговорах принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель главы АП Максим Орешкин.

Также на встрече были главы российских госкорпораций и представители бизнеса, включая гендиректора РЖД Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президентов, председателей правления Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Роснефти» Игоря Сечина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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