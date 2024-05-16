Путин прибыл в китайский город на границе с Россией - Харбин

Путин прибыл в китайский город на границе с Россией - ХарбинОн откроет Российско-китайское ЭКСПО и форум межрегионального сотрудничества
Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Харбин на границе с Россией, где откроет VIII Российско-китайское ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству.
В Харбине Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Си Цзиньпина Хань Чжэн. После церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества глава России осмотрит экспозицию выставки. В Харбине Путин также посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. В плане поездки – Пекин и Харбин.
На переговорах в Доме народных собраний в Пекине утром 16 мая присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в переговорах принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель главы АП Максим Орешкин.
Также на встрече были главы российских госкорпораций и представители бизнеса, включая гендиректора РЖД Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президентов, председателей правления Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Роснефти» Игоря Сечина.