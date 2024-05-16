Путин объяснил смысл перестановок в правительстве и силовых структурах

Путин объяснил смысл перестановок в правительстве и силовых структурахМинобороны должно впитать в себя все самое современное для успехов на поле боя
Совещанию президента по вопросам ОПК – первому после кадровых перестановок в силовых структурах – предшествовала встреча с командующими войсками военных округов, ВДВ и созданными на их базе фронтовыми группировками. Там Владимир Путин поблагодарил назначенного 12 мая секретарем Совета безопасности экс-министра обороны Сергея Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика». Вместе с тем, по словам главы государства, «многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно».
Шойгу в новой должности также «будет вести и комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами», добавил Путин. Имеется в виду ФСВТС, которую вывели из подчинения Минобороны (накануне руководитель службы Дмитрий Шугаев отмечал, что роль ведомства в работе все равно не уменьшена, переговоры и поставки невозможны без его участия). По словам президента, изменений в Генштабе (руководит первый замминистра обороны Валерий Герасимов) и всей структуре, которая обеспечивает боевую работу, не планируется: «Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается».
Назначение бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны Путин объяснил ростом расходов на военную составляющую (в 2024 г. совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7%). «Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе (в середине 1980-х гг. – «Ведомости»), но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», – сказал он.
Президент отметил, что Белоусов, возглавлявший в прошлом Минэкономразвития и курировавший экономический блок на посту вице-премьера, «прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны». «Это чрезвычайно важная вещь. Имею в виду, что с этим связано и инновационное развитие промышленности, и учет возможностей экономики, бюджета», – заявил президент. Примерно теми же словами объяснял накануне свои задачи в Совете Федерации и сам Белоусов.
На совещании по вопросам развития ОПК президент предупредил, что недопустимы перекосы в экономике и промышленности при реализации планов по достижению целей национального развития, которые «даже в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются». По словам Путина, «для решения этих задач произведены и известные кадровые изменения». Занимающийся промышленностью Денис Мантуров был назначен первым вице-премьером, «чтобы показать важность того направления», отметил глава государства. «С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь, – экономику. Это очень важно», – подчеркнул Путин. Обращаясь к Белоусову, он поручил ему продолжить начатую Шойгу работу.
Обновление в набсовете «Ростеха»
Своим указом Путин включил Мантурова, Алиханова и Дюмина в наблюдательный совет корпорации. А министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник президента Игорь Левитин были выведены из его состава.
«Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно. Имея в виду специфику Министерства обороны, тем не менее по максимуму раскрыть Министерство обороны, для того чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции», – заявил президент.
По его словам, «чем эффективнее средства поражения, чем они более точные, чем они более мощные, тем меньше у нас потерь, а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы». «Мы должны быть на шаг впереди. У нас для этого все есть, за последние годы сделано для этого немало. Нужно удвоить, утроить наши усилия на этом направлении», – заявил Путин.
Новый глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов, по его словам, «тоже не новичок в этой сфере». До назначения зампредом правительства Калининградской области Алиханов возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга. С 2017 по 2024 г. он был губернатором Калининградской области. «Теперь, имея в виду ваши наработки на территории, понимаете, что и как на территориях делается и что нужно для того, чтобы работа шла еще более успешно. Надеюсь, вы здесь примените все эти ваши навыки и знания, для того чтобы действовать успешно», – напутствовал нового министра Путин.
Еще один бывший губернатор – руководивший Тульской областью с 2016 по 2024 г. Алексей Дюмин, назначенный помощником президента в том числе по вопросам ОПК, будет, по словам Путина, заниматься оказанием помощи правительству и компаниям, в том числе «Ростеху», «в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил». «Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными», – заявил президент.
Военные округа, командующим которых президент представил Белоусова, формируют группировки на фронте и эти генералы представляют воюющую армию, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Во второй встрече новый министр принял участие вместе со всеми высокопоставленными кураторами оборонной промышленности, продолжает он. Таким образом, Путин показал, что задачей нового министра и кураторов ВПК должно быть опережающее противника снабжение войск новыми средствами вооруженной борьбы, но с учетом экономических возможностей.