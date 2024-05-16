Путин объяснил смысл перестановок в правительстве и силовых структурах

На совещании по вопросам развития ОПК президент предупредил, что недопустимы перекосы в экономике и промышленности при реализации планов по достижению целей национального развития, которые «даже в связи с проведением специальной военной операции не сокращаются». По словам Путина, «для решения этих задач произведены и известные кадровые изменения». Занимающийся промышленностью Денис Мантуров был назначен первым вице-премьером, «чтобы показать важность того направления», отметил глава государства. «С этой позиции ушел как раз нынешний министр обороны, именно Андрей Рэмович был первым заместителем. Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь, – экономику. Это очень важно», – подчеркнул Путин. Обращаясь к Белоусову, он поручил ему продолжить начатую Шойгу работу.