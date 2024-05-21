Минобороны сообщило о начале учений нестратегического ядерного оружия в ЮВО

Учения будут проводиться в три этапа. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Белоруссия будет участвовать во втором этапе. Российский лидер пояснил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов учений, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. По словам Путина, президент республики Александр Лукашенко и сам просил об этом. Президент РФ добавил, что такие учения проводятся регулярно.