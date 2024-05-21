Минобороны сообщило о начале учений нестратегического ядерного оружия в ЮВО

Минобороны сообщило о начале учений нестратегического ядерного оружия в ЮВОВ первом этапе примут учатие «Искандеры» и «Кинжалы»
В Южном военном округе начался первый этап проведения учений подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», – говорится в сообщении.
На первом этапе учений отработают получение боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для проведения ракетных пусков. Личный состав ВКС отработает снаряжение специальными боевыми частями «авиационных средств поражения», в том числе ракет «Кинжал», и вылеты в районы патрулирования.
В Минобороны подчеркнули, что учения направлены на «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» и для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц».
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада.
7 мая стало известно, что Белоруссия также проведет проверку своих носителей ядерного оружия. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, проверка была начата на фоне учений России и синхронизирована с ними.
Учения будут проводиться в три этапа. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Белоруссия будет участвовать во втором этапе. Российский лидер пояснил, что Москва предложила Минску принять участие в одном из этапов учений, поскольку в Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие. По словам Путина, президент республики Александр Лукашенко и сам просил об этом. Президент РФ добавил, что такие учения проводятся регулярно.