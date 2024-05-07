В ответ на угрозы с Запада Россия проводит учения с тактическим ядерным оружием

В ответ на угрозы с Запада Россия проводит учения с тактическим ядерным оружиемОни проводятся впервые со времен распада СССР
Вооруженные силы России проведут учения, в которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, объявило 6 мая Минобороны. Учения состоятся «в ближайшее время» по поручению верховного главнокомандующего Владимира Путина. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы ВМФ, а целью учений названо «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач». За постсоветское время подобные учения почти не проводились, в СССР они проходили ежегодно, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Реальные боеголовки, разумеется, при этом не будут запускаться их носителями, отмечает источник, близкий к Минобороны.
При этом в заявлении прямо указывается, что анонсированные учения проводятся «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», а также в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привел конкретные примеры из речей западных политиков, которые потребовали в ответ таких учений. «Речь идет, естественно, и о заявлении г-на [президента Франции Эмманюэля] Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину», – заявил Песков. По его словам, новый «беспрецедентный» виток эскалации «требует особого внимания и особых мер».
Макрон, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже еще 26 февраля, допустил сценарий, при котором страны НАТО могут в будущем направить туда свои войска сражаться против России. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 2 мая, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по территории России. МИД России 6 мая выразил из-за этих слов послу Британии Найджелу Кейси решительный протест и предупредил, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать «любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами». Наконец, за представителя американского парламента Песков мог принять лидера демократов в палате представителей США Хакима Джеффриса. Тот 6 мая не исключил, что его стране придется отправить войска в зону конфликта в случае поражения Киева.
К вечеру МИД России выпустил заявление, где объяснил проведение учений помимо этих заявлений передачей США Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, а также истребителей F-16, которые являются платформами двойного – ядерного и неядерного – оснащения. МИД также напомнил, что развертывание США ракет средней дальности в различных районах приведет к отказу России от моратория на развертывание таких ракет.
Повышение внимания к ядерной тематике в контексте украинского кризиса происходит не первый раз. 27 февраля 2022 г., через три дня после начала СВО, Путин приказал военным перевести силы сдерживания, т. е. стратегические ядерные силы, «в особый режим несения боевого дежурства». В марте 2024 г. телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщал, что там в конце 2022 г. тщательно готовились к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, но затем американские спецслужбы так и не нашли подтверждения этой информации. Россия осенью 2022 г. опровергала эти обвинения.
Согласно ядерной доктрине, Россия может применить ядерное оружие первой только в случае угрозы «самому существованию государства» или при попытке вывести из строя российские ядерные силы. При этом госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и/или ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта – недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для России и/или ее союзников условиях.
Заявление о проведении соответствующих учений не меняет никаким образом российскую ядерную доктрину, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. Новость заключается именно в сочетании политического заявления – неприемлемость конкретных высказываний представителей стран НАТО – с проведением собственно самих учений.
Обычно тематика тактического ядерного оружия (ТЯО) пользуется куда большим уровнем секретности, чем стратегического, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Количество ТЯО в арсеналах России может рассматриваться сугубо оценочно. Тем не менее заявление о подобных учениях – это очень яркая реакция на высказывания западных руководителей об отправке на Украину войск стран НАТО. Россию, продолжает эксперт, скорее всего, в ответ обвинят в ядерном шантаже, а сама демонстрация вооружений в момент учений будет сопровождаться новыми подробностями.
Российские учения пока что весьма скромный шаг по увеличению убедительности наших ядерных сигналов, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Сейчас имеет место ярко выраженный ядерный сигнал, чего за период СВО было не так уж и много. Это подкрепление словами и делом широко известного факта: в случае конфликта высокой интенсивности с противником, превосходящим силы России количественно и качественно, средством противодействия ему будет нестратегическое ядерное оружие, говорит Стефанович. По итогам этого обмена ядерными сигналами и военной операции на Украине в целом можно ожидать изменения в военной и ядерной доктринах. Кроме того, могут появиться дополнительные сомнения в эффективности неядерного сдерживания, что сподвигнет на поиск формулировок уже ядерного сдерживания, резюмирует эксперт.