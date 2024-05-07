В ответ на угрозы с Запада Россия проводит учения с тактическим ядерным оружием

Макрон, выступая после саммита по поддержке Украины в Париже еще 26 февраля, допустил сценарий, при котором страны НАТО могут в будущем направить туда свои войска сражаться против России. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 2 мая, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по территории России. МИД России 6 мая выразил из-за этих слов послу Британии Найджелу Кейси решительный протест и предупредил, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать «любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами». Наконец, за представителя американского парламента Песков мог принять лидера демократов в палате представителей США Хакима Джеффриса. Тот 6 мая не исключил, что его стране придется отправить войска в зону конфликта в случае поражения Киева.