Что значит вето России на проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Наконец, 29 февраля в послании к Федеральному собранию Путин заявил о невозможности диалога с США по стратегической безопасности до тех пор, пока они не хотят обсуждать вопросы безопасности России в комплексе и ставят целью ее стратегическое поражение в конфликте с Украиной. Обвинения в разработке Москвой ядерного оружия в космосе он назвал голословными и уловкой с целью втянуть в переговоры на своих условиях, несмотря на то что Россия предложила США проект договора о неразмещении оружия в космосе еще в 2008 г.