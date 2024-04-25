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Что значит вето России на проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе

Это реакция Москвы на отклонение ее совместной с Пекином поправки к документу
Илья Лакстыгал
Zuma / TASS

Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе, следует из сообщения на сайте Совета безопасности (СБ) ООН. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные (кроме КНР) и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию.

«Совет Безопасности отклонил проект резолюции, внесенный Японией и Соединенными Штатами, 13 голосами против одного при одном воздержавшемся (Китай)», – говорится в сообщении. Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших. Дополнительный российско-китайский параграф подразумевал призыв СБ ООН ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве» (цитата по сайту СБ).

За российско-китайскую поправку проголосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против – Великобритания, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.

По словам доцента факультета мировой политики МГУ Натальи Пискуновой, результаты голосования по российской поправке показывают тенденцию к росту числа государств глобального Юга, в первую очередь Африки, поддерживающих инициативы Москвы.

«Тут можно выделить Алжир и Мозамбик: первый – один из топ-3 российских партнеров на континенте, второй – один из "африканских львов развития", активно взаимодействующий с российскими компаниями. В Африке рассчитывают на увеличение наших инвестиций и создают политический климат для этого», – поясняет эксперт.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что совместная с Японией резолюция была призвана купировать угрозу возможности ядерного взрыва в космосе и уничтожения им гражданских спутников связи и мониторинга Земли. «Поэтому рассматриваемая нами сегодня резолюция не должна вызывать споров», – цитирует ее сайт американского госдепартамента. По словам постпреда, предложенная резолюция дополняет Договор о принципах использования космоса 1967 г., запрещающего его милитаризацию, подписантами которого являются 115 государств. Кроме того, ядерные взрывы на орбите запрещены также американо-британо-советским договором 1963 г. о запрете подобных испытаний «в трех сферах» (также под водой и в атмосфере), его участниками на 2024 г. является 131 государство.

Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский объяснил в своем Telegram-канале, что Москва не планировала поддерживать резолюцию, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст добавление», предложенное Россией и Китаем. 

«Оно предполагает призыв не размещать в космосе вообще никакие вооружения – ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы», – написал Полянский. По его словам, учитывая, что Договор о космосе 1967 г. и так запрещает его милитаризацию, нужды в отдельной резолюции по ОМУ там нет.

«США и сотоварищи хотят сохранить в космосе полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения. А все их "космические" инициативы в СБ – пропагандистская пыль в глаза. Мы внесли поправку в американский проект, которая позволяет нивелировать эти проблемы», – заявил Полянский.

Публичное обсуждение вопроса дальнейшей милитаризации космоса на международной арене возобновилось в феврале. 16 февраля 2024 г. представитель Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби признал угрозу американской безопасности из-за возможной разработки Россией противоспутникового оружия. По словам Кирби, в связи с этим президент США Джо Байден дал задание начать с Москвой прямое дипломатическое взаимодействие по этому вопросу. Позже сам президент США заявил, что пока не видит ядерной угрозы США из-за российских действий, а проблема противоспутникового оружия является скорее обнаружением потенциала к его размещению на орбите, а не фиксацией факта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал в ответ, что Кремль пока не получал каких-то конкретных предложений от Вашингтона по проблеме, хотя The Wall Street Journal в конце февраля сообщала со ссылкой на источники о прямом запросе со стороны Вашингтона.

Заявлению Кирби предшествовало сообщение главы комитета палаты представителей конгресса США по разведке Майка Тернера о «серьезной угрозе национальной безопасности» и сообщения АВС, CNN и The New York Times со ссылкой на источники о планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе. 20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Москва выступает против размещения ядерного оружия в космосе, к чему призвал и другие страны.

Наконец, 29 февраля в послании к Федеральному собранию Путин заявил о невозможности диалога с США по стратегической безопасности до тех пор, пока они не хотят обсуждать вопросы безопасности России в комплексе и ставят целью ее стратегическое поражение в конфликте с Украиной. Обвинения в разработке Москвой ядерного оружия в космосе он назвал голословными и уловкой с целью втянуть в переговоры на своих условиях, несмотря на то что Россия предложила США проект договора о неразмещении оружия в космосе еще в 2008 г.

Россия неоднократно предлагала США заключить новый договор, который запрещал бы гонку космических вооружений. В октябре 2022 г. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов говорил, что Россия признает необходимость принятия практических мер по запуску таких переговоров. При этом летом 2023 г. США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов и своевременного обнаружения угроз со стороны России и Китая.

По мнению научного сотрудника отдела военно-экономических исследований безопасности ИМЭМО РАН Александра Ермакова, американцы и японцы свой проект резолюции выдвигали ради собственных пропагандистких задач. Проект России и Китая, выдвинутый в ответ, следует давней российско-китайской позиции по демилитаризации космоса, на продвижение которой было мало шансов и в более спокойной международной обстановке, нежели в той, что сложилась за последние два года.

«В итоге идущая в СБ ООН активность заинтересованных сторон призвана выставить оппонента в неприглядном свете перед мировым сообществом, хотя реальную работу по милитаризации и вепонизации [размещения непосредственно оружия] это не изменит», – уверен Ермаков.

Он напомнил, что милитаризация в смысле военного использования космоса была всегда с тех пор, как началось его освоение в конце 1950-х гг. Но сейчас милитаризация находится на крайне высоком уровне с учетом того, что все ключевые игроки уже научились сбивать спутники ракетами с земли.

«К вепонизации, а именно размещению в космосе оружия и противоспутниковых систем, подготовка тоже идет, но пока никто свои возможности открыто не оглашает. При этом, поскольку разрабатываются или уже разработаны спутники-инспекторы, способные сближаться с иностранными спутниками на минимальную дистанцию, ничего не мешает разместить на таких аппаратах средства поражения», – заключает Ермаков.

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