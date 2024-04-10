В Кремле назвали выжным продолжление сотрудничества с США по космосу

5 апреля помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что США обращаются к России на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею космического оружия. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.