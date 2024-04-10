В Кремле назвали выжным продолжление сотрудничества с США по космосу
Сотрудничество и взаимодействие России и США области космоса продолжается, это важно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно. А во всех остальных сферах, конечно, уровень диалога оставляет желать лучшего», – отметил Песков.
10 апреля на полях ежегодного космического симпозиума начальник командования Стивен Уайтинг заявил «РИА Новости», что космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой. Он считает, что США, РФ, КНР надо укреплять доверие, чтобы избежание конфликтов в космосе.
5 апреля помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что США обращаются к России на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею космического оружия. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.
Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.