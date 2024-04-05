В США заявили о диалоге с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе

Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.