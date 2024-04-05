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В США заявили о диалоге с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе

Ведомости

США обращаются к России на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею космического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на заявление помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама.

«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», – цитирует агентство сотрудника Пентагона.

Плам также рассказал агентству, что разговор об оружии космического базирования с Россией ведется на высоких уровнях.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.

В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Впервые о «серьезной угрозе национальной безопасности» заявил 14 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.

Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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