В США заявили о диалоге с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе
США обращаются к России на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею космического оружия, пишет ТАСС со ссылкой на заявление помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама.
«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», – цитирует агентство сотрудника Пентагона.
Плам также рассказал агентству, что разговор об оружии космического базирования с Россией ведется на высоких уровнях.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.
В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Впервые о «серьезной угрозе национальной безопасности» заявил 14 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.
Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.