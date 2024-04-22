Лавров: Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав

Лавров: Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных державОн заявил, что РФ готова вернуться к ратификации ДВЗЯИ, как только это сделают США
Действия «коллективного Запада» могут привести к прямому военному столкновению ядерных держав, при этом основания для ведения диалога с США по вопросу контроля над вооружениями сейчас нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, организуемой Центром энергетики и безопасности.
«Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. <…> Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности», – заявил Лавров.
По словам главы МИДа, США и «коллективный Запад» пытаются добиться одностороннего военного превосходства. Для этого они принимают ряд «дестабилизирующих военно-технических программ». Среди них – выстраивание глобальной системы противоракетной обороны, базирование ядерного потенциала США в Европе, а также подготовка к размещению оружия в космосе и наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира.
Беспокойство МИДа вызывает и формирование партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS, которое «приобретает черты военного блока», рост военных расходов стран НАТО.
По словам Лаврова, западники также пытаются переформатировать «под свои корыстные интересы» Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), «приватизировав» ее секретариат. Итогом стал раскол в ОЗХО, потеря ею независимого статуса и авторитета, считает министр.
Лавров также заявил, что американский политический истеблишмент не заинтересован в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая была отклонена конгрессом еще в 1999 г. Хотя Россия в качестве ответной меры тоже отозвала ратификацию договора, но остается полноценным участником ДВЗЯИ.
«Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США», – пояснил Лавров.
Он также назвал голословными и абсурдными обвинения в том, что Россия якобы размещает ядерное оружие в космосе. Россия нацелена на выработку международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
«Основа имеется – проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на конференции по разоружению», – сказал министр.
При этом, отметил Лавров, диалог с США о стратегической стабильности невозможен, поскольку Вашингтон не готов к обсуждению вопроса в комплексе с проблемами, которые волнуют Россию. В феврале об этом же говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства тогда заявил, что страна готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения России на Украине, он невозможен.
Завершая обращение, Лавров указал на необходимость выстраивания «обновленной архитектуры международной безопасности, опирающейся на принципы многосторонности, равенства и неделимости».
«Только таким образом возможно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями», – заключил Лавров.
В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Впервые о «серьезной угрозе национальной безопасности» заявил 14 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер. Российские власти, в частности президент РФ и министр обороны РФ Сергей Шойгу, ранее отрицали какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе.