Лавров: Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав

При этом, отметил Лавров, диалог с США о стратегической стабильности невозможен, поскольку Вашингтон не готов к обсуждению вопроса в комплексе с проблемами, которые волнуют Россию. В феврале об этом же говорил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства тогда заявил, что страна готова к диалогу с США по стратегической безопасности, но, пока американская сторона ставит задачу стратегического поражения России на Украине, он невозможен.