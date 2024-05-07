Белоруссия проведет учения носителей ядерного оружия

О размещении в Белоруссии российского ядерного оружия в целях сдерживания НАТО было заявлено в начале 2023 г., а в течение года это размещение было проведено. В июне 2023 г. Путин заявил, что для этих целей белорусские штурмовики Су-25 могут быть переоборудованы на российских заводах, однако о ракетах – носителях ядерных боевых частей «Искандер-М» и «Полонез» ни он, ни Лукашенко заявляли. Ракетный комплекс «Искандер-М» был поставлен Россией Белоруссии весной 2023 г., в то время как комплекс «Полонез» был создан в сотрудничестве с предприятиями ОПК Китая самостоятельно.