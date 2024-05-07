Белоруссия проведет учения носителей ядерного оружия

Белоруссия проведет учения носителей ядерного оружияСами ядерные боеголовки остаются под полным контролем России
Белоруссия в соответствии с указанием президента Александра Лукашенко проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Данная проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых нашими коллегами из Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними, – отметил госсекретарь. – В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков наших подразделений по подаче спецбоеприпасов (ядерных боевых частей. – «Ведомости») в воинские части, загрузке их на пусковые установки и подвеске на штурмовики Су-25. Ракетные дивизионы «Искандер» и оперативно-тактические комплексы «Полонез» скрытно будут выведены в указанные позиционные районы, где отработают вопросы подготовки, планирования и применения действий со спецбоеприпасами. Авиационные воинские части осуществят рассредоточение по аэродромам базирования и подготовят фронтовые штурмовики Су-25 также к применению этих спецбоеприпасов», – заявил Вольфович (цитата по «БелТА»). Данную информацию подтвердил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
В минобороны Белоруссии также сообщили, что внезапная проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия уже начата. Первый замминистра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету.
О подготовке учений по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на агрессивные заявления руководителей стран НАТО о возможности вмешательства альянса в конфликт на Украине заявило 6 мая Минобороны России. В учениях задействованы силы Южного военного округа, ВМФ и ВКС.
24 апреля 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм применения ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, этот вопрос – дело глав России и Белоруссии. Он добавил, что ранее утвердили указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. По словам Лукашенко, все это прописано и «понятно, как действовать и что делать». Глава государства выразил надежду, что ядерное оружие не придется использовать.
О размещении в Белоруссии российского ядерного оружия в целях сдерживания НАТО было заявлено в начале 2023 г., а в течение года это размещение было проведено. В июне 2023 г. Путин заявил, что для этих целей белорусские штурмовики Су-25 могут быть переоборудованы на российских заводах, однако о ракетах – носителях ядерных боевых частей «Искандер-М» и «Полонез» ни он, ни Лукашенко заявляли. Ракетный комплекс «Искандер-М» был поставлен Россией Белоруссии весной 2023 г., в то время как комплекс «Полонез» был создан в сотрудничестве с предприятиями ОПК Китая самостоятельно.
В отличие от Су-25 и «Искандера-М», комплекс «Полонез» не прошел российских испытаний для применения ядерного оружия и поэтому вряд ли может быть использован для этих целей, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Впрочем, ядерные боевые части на территории Белоруссии принадлежат Вооруженным силам России и находятся под их полным контролем, напомнил он.