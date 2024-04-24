Лукашенко ответил на вопрос о механизме применения ядерного оружия

«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», – сказал он в кулуарах заседания седьмого Всебелорусского народного собрания (цитата по «БелТА»).