Лукашенко ответил на вопрос о механизме применения ядерного оружия
Механизм применения ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, этот вопрос – дело глав России и Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано», – сказал он в кулуарах заседания седьмого Всебелорусского народного собрания (цитата по «БелТА»).
Он добавил, что ранее утвердили указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. По словам Лукашенко, все это прописано и «понятно, как действовать и что делать». Глава государства выразил надежду, что ядерное оружие не придется использовать.
25 марта 2023 г. президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, как Соединенные Штаты передают ядерное оружие своим неядерным союзникам в Европе.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии.
В июле Лукашенко заявил, что российская спецоперация на Украине не является и не будет являться поводом для использования ядерного оружия, но это может произойти в случае агрессии со стороны НАТО. Комментируя размещение российских ядерных боеголовок в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это сделано «исключительно в оборонительных целях». В случае агрессии Запада «ответ будет мгновенным», добавил белорусский лидер, отметив, что «цели определены».