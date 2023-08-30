Россия передала Белоруссии очередной комплекс «Искандер-М»

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. При этом о передаче Минску комплекса «Искандер-М», способного использовать ракеты в ядерном исполнении, российский министр заявил в апреле.