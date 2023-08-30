Россия передала Белоруссии очередной комплекс «Искандер-М»
На вооружение армии Белоруссии поступила очередная партия российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщается на сайте минобороны республики.
«Комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» считается лучшим в мире в своем классе», – говорится в сообщении.
К полной самостоятельной эксплуатации первой партии «Искандеров» белорусские военнослужащие приступили в феврале. Как добавили в минобороны, комплекс может использовать ракеты в обычном снаряжении и со «специальной боевой частью». Обучение использованию таких боеприпасов проходило на территории РФ.
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, как Соединенные Штаты передают ядерное оружие своим неядерным союзникам в Европе.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. При этом о передаче Минску комплекса «Искандер-М», способного использовать ракеты в ядерном исполнении, российский министр заявил в апреле.
Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.