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Россия передала Белоруссии очередной комплекс «Искандер-М»

Ведомости

На вооружение армии Белоруссии поступила очередная партия российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», сообщается на сайте минобороны республики.

«Комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» считается лучшим в мире в своем классе», – говорится в сообщении.

К полной самостоятельной эксплуатации первой партии «Искандеров» белорусские военнослужащие приступили в феврале. Как добавили в минобороны, комплекс может использовать ракеты в обычном снаряжении и со «специальной боевой частью». Обучение использованию таких боеприпасов проходило на территории РФ.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, как Соединенные Штаты передают ядерное оружие своим неядерным союзникам в Европе.

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Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. При этом о передаче Минску комплекса «Искандер-М», способного использовать ракеты в ядерном исполнении, российский министр заявил в апреле.

Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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