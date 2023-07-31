В МИД назвали условие для вывода ядерного оружия из Белоруссии
Россия может вывести тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии после того, как США откажутся от антироссийского курса. Об этом сообщил руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в разговоре с «РИА Новости».
«Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры», – передает его слова агентство.
Полищук отметил, что размещение ТЯО на территории Белоруссии стало вынужденным решением в целях обеспечения безопасности Союзного государства. По его словам, эта мера является ответом на «многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности».
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.