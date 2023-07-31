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Политика

В МИД назвали условие для вывода ядерного оружия из Белоруссии

Ведомости

Россия может вывести тактическое ядерное оружие (ТЯО) с территории Белоруссии после того, как США откажутся от антироссийского курса. Об этом сообщил руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в разговоре с «РИА Новости».

«Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры», – передает его слова агентство.

Полищук отметил, что размещение ТЯО на территории Белоруссии стало вынужденным решением в целях обеспечения безопасности Союзного государства. По его словам, эта мера является ответом на «многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности».

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25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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