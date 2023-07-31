В МИД назвали условие для вывода ядерного оружия из Белоруссии

Полищук отметил, что размещение ТЯО на территории Белоруссии стало вынужденным решением в целях обеспечения безопасности Союзного государства. По его словам, эта мера является ответом на «многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности».