Лукашенко допустил использование ядерного оружия в случае агрессии НАТО
Спецоперация не является и не будет являться поводом для использования ядерного оружия, это может произойти только в случае агрессии со стороны НАТО. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.
«Специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Комментируя размещение российских ядерных боеголовок в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это сделано «исключительно в оборонительных целях». В случае агрессии Запада «ответ будет мгновенным», добавил белорусский лидер, отметив, что «цели определены».
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам. В МИДе отметили, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.
16 июня на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что теоретически применение ядерного оружия допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости России. Он подчеркнул, что сейчас у страны нет необходимости использовать его.
Российские власти неоднократно высказывались о недопустимости развязывания ядерной войны, отмечая, что в военной доктрине страны применение ядерного оружия возможно, когда само существование страны ставится под угрозу. В августе 2022 г. Путин заявил, что в таком конфликте «не может быть победителей».
При этом 26 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам сказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие. Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не изменила подход к использованию ядерного оружия в рамках конфликта на Украине.