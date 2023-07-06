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Политика

Лукашенко допустил использование ядерного оружия в случае агрессии НАТО

Ведомости

Спецоперация не является и не будет являться поводом для использования ядерного оружия, это может произойти только в случае агрессии со стороны НАТО. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ.

«Специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Комментируя размещение российских ядерных боеголовок в Белоруссии, Лукашенко подчеркнул, что это сделано «исключительно в оборонительных целях». В случае агрессии Запада «ответ будет мгновенным», добавил белорусский лидер, отметив, что «цели определены».

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам. В МИДе отметили, что такой шаг не нарушает Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над вооружением.

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16 июня на пленарном заседании ПМЭФ Путин заявил, что теоретически применение ядерного оружия допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости России. Он подчеркнул, что сейчас у страны нет необходимости использовать его.

Российские власти неоднократно высказывались о недопустимости развязывания ядерной войны, отмечая, что в военной доктрине страны применение ядерного оружия возможно, когда само существование страны ставится под угрозу. В августе 2022 г. Путин заявил, что в таком конфликте «не может быть победителей».

При этом 26 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам сказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие. Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не изменила подход к использованию ядерного оружия в рамках конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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