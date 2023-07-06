Лукашенко допустил использование ядерного оружия в случае агрессии НАТО

«Специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», – сказал он (цитата по «БелТА»).