Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО
Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над ним, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», – сказал дипломат.
По его словам, заявления официальных лиц западных стран по этому поводу «не может не вызывать недоумения», ведь в рамках НАТО долгие годы существует такая практика, которая продолжает развиваться и сейчас – «практика совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие».
25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.