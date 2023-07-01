Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», – сказал дипломат.