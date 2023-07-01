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Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Ведомости

Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку Минск не получает контроль над ним, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», – сказал дипломат.

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По его словам, заявления официальных лиц западных стран по этому поводу «не может не вызывать недоумения», ведь в рамках НАТО долгие годы существует такая практика, которая продолжает развиваться и сейчас – «практика совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие».

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что по просьбе Минска в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие (ТЯО). Он провел аналогию с тем, что Соединенные Штаты также передают оружие своим союзникам.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в мае подписали документы, которые определяют порядок содержания российского ТЯО в специальном хранилище на территории Белоруссии. Шойгу объяснял решение отправить ядерное оружие в соседнюю республику активностью ядерных миссий НАТО, в частности в Евросоюзе. 27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена на территорию республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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