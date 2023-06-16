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Путин назвал условие использования ядерного оружия

Ведомости

У России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Об этом на пленарном заседании ПМЭФа заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. «И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать», – пояснил президент.

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«Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию российского государства», – подчеркнул Путин.

Российские власти неоднократно высказывались о недопустимости развязывания ядерной войны, отмечая, что в военной доктрине страны применение ядерного оружия возможно, когда само существование страны ставится под угрозу. В августе 2022 г. Путин заявил, что в таком конфликте «не может быть победителей».

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26 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам рассказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что Россия не изменила подход к использованию ядерного оружия в рамках конфликта на Украине. По его словам, враги России спекулируют на этой теме и «пытаются приписать отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных