Путин назвал условие использования ядерного оружия

Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. «И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать», – пояснил президент.