SIPRI заметил рост числа развернутых ядерных боеголовок России и США

SIPRI заметил рост числа развернутых ядерных боеголовок России и СШАДанные отражают глобальную тенденцию на модернизацию арсеналов, считают эксперты
Россия и США, на которые приходится 90% запасов ядерного оружия в мире, увеличили количество развернутых ядерных боеголовок в 2022 г. Вашингтон нарастил их до 1770 единиц (с 1744 в 2021 г.), Россия – до 1674 единиц (с 1588). Об этом говорится в опубликованном 12 июня ежегодном аналитическом отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
16 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия больше не будет публиковать данные о своих стратегических ядерных силах даже после публикации данных американскими коллегами. До этого Россия приостановила участие в ДСНВ из-за требований НАТО о допуске инспекций на российские объекты и фактического недопуска российских – на американские.
Вашингтон с 1 июня прекратил передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, и отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций. Это был последний действовавший российско-американский договор о контроле над стратегическими вооружениями.
В новом отчете SIPRI отмечается, что девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (официально не признавал наличие у себя ядерного орудия) «продолжают модернизировать свои арсеналы». Из общего глобального запаса, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 г., 9576 находились на военных складах для потенциального использования – на 86 больше, чем в январе 2022 г.
Тенденция реального наращивания ядерных арсеналов по открытым данным, конечно, просматривается недостаточно ярко, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Тем не менее модернизация ядерного оружия, и в первую очередь средств его доставки, – естественный процесс в условиях все более отдаленной перспективы всеобщего ядерного разоружения, говорит он.
Официальные данные
В последний раз официально США отчитывались о своем ядерном арсенале 12 мая в соответствии с Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III, который был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г.). На 1 марта у США, по этим данным, было 1419 развернутых ядерных боезарядов. Россия в последний раз публиковала свои данные в октябре 2022 г. У Москвы на 1 сентября того года было 1549 развернутых боезарядов.
«Есть ощущение, что во многих случаях именно модернизация оценивается как наращивание [ядерного вооружения], что может быть ошибкой. Конечно, в случае, например, Китая, а также Великобритании наращивание [арсеналов выглядит] достаточно наглядно и открыто. Но в любом случае мы еще далеки от пиков [противостояния] прошлой холодной войны, хотя глобально политическая обстановка в целом в мире на этом фоне стабильней не становится», – замечает Стефанович.
Рост числа развернутых ядерных боеголовок говорит об определенной реакции военного планирования на обострение международной обстановки, отмечает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. При этом сейчас речь идет об «очень косметических изменениях» – десятки развернутых ядерных зарядов в случае США и России, имеющих на вооружении более полутора тысяч зарядов, картины особо не меняют, уверен эксперт. Скорее так отражается повышение количества боеготовых сил или их перевооружение.
«Расхождение между официальными данными и оценкой SIPRI объясняется тем, что Россия и США говорят о зачетах по правилам ДСНВ, а SIPRI пытается вывести реальную величину на основе собственных догадок и предположений», – отмечает Ермаков. В ДСНВ, напоминает он, не считали поштучно авиационные заряды и вовсе не учитывают тактическое ядерное оружие. Стефанович дополняет, что разница данных SIPRI и цифр от внешнеполитических ведомств России и США объясняется методологией подсчета: шведский институт считает по фактически возможной нагрузке на один бомбардировщик, а по ДСНВ за бомбардировщиками формально засчитывается один боезаряд.