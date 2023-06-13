SIPRI заметил рост числа развернутых ядерных боеголовок России и США

Официальные данные

В последний раз официально США отчитывались о своем ядерном арсенале 12 мая в соответствии с Договором о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III, который был продлен в 2021 г. на пять лет до февраля 2026 г.). На 1 марта у США, по этим данным, было 1419 развернутых ядерных боезарядов. Россия в последний раз публиковала свои данные в октябре 2022 г. У Москвы на 1 сентября того года было 1549 развернутых боезарядов.