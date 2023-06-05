США отказались давать Москве информацию о своих ядерных силах по договору СНВ-3

США отказались давать Москве информацию о своих ядерных силах по договору СНВ-3Перспективы новой архитектуры контроля вооружений пока призрачны
США с 1 июня прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые подпадают под действие Договора о контроле над вооружениями (ДСНВ, СНВ-3). Причиной этого Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению госдепартамента США назвало приостановку Москвой в феврале 2023 г. участия в договоре.
В рамках ответных мер США также решили отозвать уже выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ (и не выдавать новые) и прекратить предоставлять Москве телеметрию по пускам межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (МБР и БРПЛ). США продолжают считать приостановку российского участия в договоре «юридически недействительной».
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 2 июня на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне заявил, что США заинтересованы в выстраивании новой архитектуры контроля над вооружениями после 2026 г. (срок окончания ДСНВ. – «Ведомости»), пишет Reuters. По словам Салливана, Вашингтон согласен вести переговоры с Россией и Китаем без предварительных условий по вопросам контроля. Но, по его мнению, СВО на Украине препятствует проведению подобных переговоров. Салливан напомнил, что в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать в сфере контроля над вооружениями, несмотря на противостояние в других областях и региональных конфликтах.
Салливан допустил возможность привлечения к такой работе и Франции с Великобританией, но пока лишь в контексте уведомлений о ракетных пусках. Он отметил, что четыре из пяти стран «уже фактически выразили приверженность транспарентности и сдержанности в их политике и позиции в области ядерного оружия», но «можно сделать больше».
3 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что любые контрмеры США не изменят решение России о приостановке ДСНВ, сообщает ТАСС. «Наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию договора – это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России», – пояснил он. Рябков сказал, что Вашингтон заранее предупредил Москву о новых мерах по договору. Кроме того, обе страны сохраняют отправку уведомлений о пусках МБР и БРПЛ по договору 1988 г.
Выступление Салливана на конференции в Вашингтоне, по мнению Рябкова, несет «деструктивный заряд». По его мнению, оно стало попыткой «преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде».
О приостановке участия в ДСНВ президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 г. в ходе послания Федеральному собранию, а 28 февраля он подписал соответствующий закон. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснял, что Москва не покидает договор, ее цель – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения. В Минобороны и МИД России заявляли, что РФ продолжит соблюдать ограничения по количеству носителей ядерных боезарядов. Уже 28 марта Вашингтон проинформировал Москву о том, что перестает предоставлять часть количественных данных о своих ядерных силах.
Россия напрямую привязывает проблематику контроля над стратегическими вооружениями к общей ситуации в российско-американских отношениях, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Теоретически при поступлении сигналов с американской стороны (вроде недавних слов госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не преследует цель свергнуть власть или уничтожить Россию) согласие Москвы на переговоры о будущем архитектуры безопасности может быть получено, считает эксперт. По мнению Стефановича, речь Салливана во многом перекликается с российским подходом: в частности, по теме подключения всей «ядерной пятерки», связи ядерных и неядерных вооружений и др. Потенциальное пространство для сотрудничества может открыться только при остановке деградации отношений России и США по другим трекам, заключает он.
Китайцы признают, что в будущем рано или поздно они будут участниками подобных переговоров, но на данном этапе это невозможно по принципиальным причинам, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Такие переговоры подразумевают обсуждение состава и динамики развития стратегических ядерных сил, а у Китая сейчас наблюдается в этой сфере самый бурный рост из всех стран «ядерной пятерки», сказал эксперт. В плане 14-й пятилетки Китая (2021–2025) и выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на XX съезде КПК заявлена цель построения системы стратегического сдерживания высокого уровня, отмечает Кашин. Это подразумевает выход на такой уровень развития ядерных и неядерных стратегических сил, который поможет КНР как достигнуть стратегической стабильности в отношениях с США, так и обеспечить их невмешательство в конфликты с ее участием в зоне АТР, поясняет аналитик.
Переговоры по стратегической стабильности сейчас могут лишь помешать достижению этой цели, говорит Кашин. По его мнению, поэтому КНР уходит от предложений Вашингтона, ссылаясь на то, что сейчас ее силы и возможности куда скромнее американских и потому сначала США должны разоружиться до аналогичного уровня.