США отказались давать Москве информацию о своих ядерных силах по договору СНВ-3

Китайцы признают, что в будущем рано или поздно они будут участниками подобных переговоров, но на данном этапе это невозможно по принципиальным причинам, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Такие переговоры подразумевают обсуждение состава и динамики развития стратегических ядерных сил, а у Китая сейчас наблюдается в этой сфере самый бурный рост из всех стран «ядерной пятерки», сказал эксперт. В плане 14-й пятилетки Китая (2021–2025) и выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на XX съезде КПК заявлена цель построения системы стратегического сдерживания высокого уровня, отмечает Кашин. Это подразумевает выход на такой уровень развития ядерных и неядерных стратегических сил, который поможет КНР как достигнуть стратегической стабильности в отношениях с США, так и обеспечить их невмешательство в конфликты с ее участием в зоне АТР, поясняет аналитик.