Песков опроверг данные о предостережении использования ядерного оружия Москвой

5 июля газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте 2023 г. лично предостерег Путина от использования ядерного оружия. По информации издания, публичные заявления китайской стороны против использования ядерного оружия и последующее предостережение в отношении Путина позволили странам Запада убедиться, что Пекин придерживается антиядерной риторики и в закрытой части переговоров.