СМИ: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия
Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте 2023 г. лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников.
По информации издания, публичные заявления китайской стороны против использования ядерного оружия и последующее предостережение в отношении Путина позволили странам Запада убедиться, что Пекин придерживается антиядерной риторики и в закрытой части переговоров.
Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Помимо этого, среди тезисов, предложенных Пекином – недопущение применения ядерного оружия. Страны Запада и официальный Киев этот план отвергли.