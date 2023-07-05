Газета
Политика

СМИ: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте 2023 г. лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников.

По информации издания, публичные заявления китайской стороны против использования ядерного оружия и последующее предостережение в отношении Путина позволили странам Запада убедиться, что Пекин придерживается антиядерной риторики и в закрытой части переговоров.

Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

Ранее по теме: Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления

24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Помимо этого, среди тезисов, предложенных Пекином – недопущение применения ядерного оружия. Страны Запада и официальный Киев этот план отвергли.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных