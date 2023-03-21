Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления

Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявленияВ ходе встречи лидеры обсудили расчеты в юанях и проект газопровода «Сила Сибири — 2»
В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча началась в узком кругу, а затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций стран. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы российско-китайского экономического сотрудничества, включая развитие расчетов в юанях, проект «Сила Сибири — 2» и Северный морской путь.
Основные заявления Владимира Путина, сделанные в рамках переговоров с китайской стороной:
- Переговоры были успешными и прошли «в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере». Лидеры России и Китая находятся в постоянном контакте и могут найти решения «даже в самых сложных ситуациях».
Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Россия и Китай подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2» и согласовали практически все параметры по нему.
Россия и Китай готовы создать рабочий орган по развитию Северного морского пути.
По итогам 2022 г. товарооборот между РФ и КНР стал рекордным — $185 млрд.
В частности, в прошлом году объемы торговли сельхозпродукцией увеличились на 41,4%, до $7 млрд.
Россия рассчитывает на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок. Есть возможность существенно нарастить поставки мяса, зерна и др.
Совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит не менее 98 млрд куб. м, также 100 млн т сжиженного природного газа (СПГ).
Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Поставки российского СПГ в КНР также будут расширяться.
- Россия рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в связи с отменой ограничений из-за COVID-19. Кроме того, Россия и Китай постепенно возвращаются к культурным и туристическим обменам после снятия ковидных ограничений.
Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области IT-технологий и искусственного интеллекта.
- Взгляды Москвы и Пекина по большинству международных вопросов совпадают или «очень близки».
План Китая по урегулированию ситуации на Украине созвучен с российской позицией и может быть взят за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Если Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном, Россия вынуждена будет реагировать «соответствующим образом» с учетом того, что Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.