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Как прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главные заявления

В ходе встречи лидеры обсудили расчеты в юанях и проект газопровода «Сила Сибири — 2»
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

В Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча началась в узком кругу, а затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций стран. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы российско-китайского экономического сотрудничества, включая развитие расчетов в юанях, проект «Сила Сибири — 2» и Северный морской путь.

Основные заявления Владимира Путина, сделанные в рамках переговоров с китайской стороной:

  • Переговоры были успешными и прошли «в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере». Лидеры России и Китая находятся в постоянном контакте и могут найти решения «даже в самых сложных ситуациях».

  • Россия поддерживает расчеты в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

  • Россия и Китай подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2» и согласовали практически все параметры по нему.

  • Россия и Китай готовы создать рабочий орган по развитию Северного морского пути.

  • По итогам 2022 г. товарооборот между РФ и КНР стал рекордным — $185 млрд.

  • В частности, в прошлом году объемы торговли сельхозпродукцией увеличились на 41,4%, до $7 млрд.

  • Россия рассчитывает на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок. Есть возможность существенно нарастить поставки мяса, зерна и др.

  • Совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 г. составит не менее 98 млрд куб. м, также 100 млн т сжиженного природного газа (СПГ).

  • Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Поставки российского СПГ в КНР также будут расширяться.

  • Россия рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в связи с отменой ограничений из-за COVID-19. Кроме того, Россия и Китай постепенно возвращаются к культурным и туристическим обменам после снятия ковидных ограничений.

  • Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области IT-технологий и искусственного интеллекта.

  • Взгляды Москвы и Пекина по большинству международных вопросов совпадают или «очень близки».

  • План Китая по урегулированию ситуации на Украине созвучен с российской позицией и может быть взят за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

  • Если Великобритания поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном, Россия вынуждена будет реагировать «соответствующим образом» с учетом того, что Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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