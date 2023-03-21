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Путин: Россия и Китай готовы создать рабочий орган по развитию Северного морского пути

Ведомости

Россия и Китай заявили о готовности создать рабочий орган по развитию Северного морского пути (СМП). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенных переговоров между делегациями России и Китая. 

«Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Путин также отметил важность развития железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении Китай — Европа и обратно через Россию. Кроме того, сократить затраты и сроки транспортировки грузов между РФ и КНР позволит запуск движения по мостам, подчеркнул российский лидер. В июне 2022 г. между Россией и Китаем был открыт первый автомобильный мост через реку Амур.

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет около 5600 км. 

В начале августа 2022 г. правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

В документе отдельно подчеркивалась важность развития СМП в связи с антироссийскими санкциями, поскольку он необходим для поставок российской продукции в дружественные страны и импорта товаров в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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