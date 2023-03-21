Путин: Россия и Китай готовы создать рабочий орган по развитию Северного морского пути

Путин также отметил важность развития железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении Китай — Европа и обратно через Россию. Кроме того, сократить затраты и сроки транспортировки грузов между РФ и КНР позволит запуск движения по мостам, подчеркнул российский лидер. В июне 2022 г. между Россией и Китаем был открыт первый автомобильный мост через реку Амур.