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Общество

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост в Китай

Ведомости

Грузовое автомобильное движение между Россией и Китаем открыли по мосту через реку Амур, он связал Благовещенск с китайским Хейхэ, сообщили «РИА Новости».

По словам министра транспорта Виталия Савельева, запуск движения по мосту позволит увеличить объем грузооборота до 1 млн т в год. Он уверен, что открытие моста позволит сократить расходы и сроки транспортировки грузов во внешней торговле.

После открытия с российской стороны в Китай отправились восемь тягачей. С китайской стороны по мосту проехали также восемь фур с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.

Строительство моста из Благовещенска в Хейхэ началось в декабре 2016 г. одновременно с обоих берегов Амура. Открыть мост планировалось в ноябре 2020 г., однако запуск пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Строительство моста обошлось в 19 млрд руб., из которых 14 млрд вложила российская сторона. Длина моста — 1080 м, общая ширина проезжей части — 11 м. Согласно техническому заданию, каждый день по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных