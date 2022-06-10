В Благовещенске открыли первый автомобильный мост в Китай

Строительство моста из Благовещенска в Хейхэ началось в декабре 2016 г. одновременно с обоих берегов Амура. Открыть мост планировалось в ноябре 2020 г., однако запуск пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Строительство моста обошлось в 19 млрд руб., из которых 14 млрд вложила российская сторона. Длина моста — 1080 м, общая ширина проезжей части — 11 м. Согласно техническому заданию, каждый день по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.