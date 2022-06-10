В Благовещенске открыли первый автомобильный мост в Китай
Грузовое автомобильное движение между Россией и Китаем открыли по мосту через реку Амур, он связал Благовещенск с китайским Хейхэ, сообщили «РИА Новости».
По словам министра транспорта Виталия Савельева, запуск движения по мосту позволит увеличить объем грузооборота до 1 млн т в год. Он уверен, что открытие моста позволит сократить расходы и сроки транспортировки грузов во внешней торговле.
После открытия с российской стороны в Китай отправились восемь тягачей. С китайской стороны по мосту проехали также восемь фур с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.
Строительство моста из Благовещенска в Хейхэ началось в декабре 2016 г. одновременно с обоих берегов Амура. Открыть мост планировалось в ноябре 2020 г., однако запуск пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Строительство моста обошлось в 19 млрд руб., из которых 14 млрд вложила российская сторона. Длина моста — 1080 м, общая ширина проезжей части — 11 м. Согласно техническому заданию, каждый день по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.