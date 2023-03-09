Ресурс атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» могут продлить до 2030-х годов

«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) рассматривает возможность продления ресурса ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» на 25 000 часов до 260 000 часов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель ФГУПа.