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Ресурс атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» могут продлить до 2030-х годов

Такая возможность рассматривается на фоне рисков нехватки новых мощных судов
Герман Костринский Надежда Синцова Арина Литова
Срок эксплуатации ледоколов продлевался уже несколько раз / Wikimedia

«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) рассматривает возможность продления ресурса ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» на 25 000 часов до 260 000 часов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель ФГУПа.

«Атомфлот» обеспечивает проводку грузовых судов по Северному морскому пути (СМП) и, в частности, по территориям, где сосредоточены крупные месторождения российских нефтяных, газовых и угольных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных