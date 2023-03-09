Ресурс атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» могут продлить до 2030-х годов

Ресурс атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» могут продлить до 2030-х годовТакая возможность рассматривается на фоне рисков нехватки новых мощных судов
«Атомфлот» (ФГУП под управлением «Росатома», владеет флотом атомных ледоколов России) рассматривает возможность продления ресурса ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» на 25 000 часов до 260 000 часов. Об этом «Ведомостям» заявил представитель ФГУПа.
«Атомфлот» обеспечивает проводку грузовых судов по Северному морскому пути (СМП) и, в частности, по территориям, где сосредоточены крупные месторождения российских нефтяных, газовых и угольных компаний.
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