Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.