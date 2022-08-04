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Экономика

Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 г., сообщили в пресс-службе кабмина. 

Всего план включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

Задачу подготовить план развития СМП до 2035 г. обозначил президент России Владимир Путин. Стратегический документ был разработан по поручению премьера Мишустина. А руководил подготовкой плана его заместитель Юрий Трутнев. 

«Надо построить новые ледоколы, спасательные и вспомогательные суда, создать терминалы для реализуемых крупных инвестиционных проектов. Вся эта масштабная работа разделена по отдельным разделам. Каждое направление расписано по годам с соответствующими источниками финансирования», — прокомментировал Трутнев проект развития СМП. 

Документ создан с целью обеспечить безопасную перевозку грузов по СМП для людей, живущих в районах Крайнего Севера. Также в пресс-службе пояснили, что правительство собирается реализовать инвестиционные проекты в Арктике. 

Отдельно подчеркивается важность развития СМП в связи с антироссийскими санкциями. Севморпуть собираются использовать для поставок российской продукции в дружественные страны и импорта необходимых товаров в Россию.

Ранее правительство России создало главное управление Северного морского пути. Оно займется организацией прохода судов, выдачей и отзывом разрешений на судоходство. Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных