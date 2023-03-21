Путин заявил о готовности России наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай

По словам Путина, в ходе сегодняшней встречи лидеры двух стран также подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2». Во время расширенных переговоров между делегациями РФ и КНР он отметил, что «практически все» параметры по проекту удалось согласовать. По оценке российского лидера, к 2030 г. совокупный объем поставок газа в Китай составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн т сжиженного природного газа (СПГ).