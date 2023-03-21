Путин заявил о готовности России наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай
Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Путина, в ходе сегодняшней встречи лидеры двух стран также подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2». Во время расширенных переговоров между делегациями РФ и КНР он отметил, что «практически все» параметры по проекту удалось согласовать. По оценке российского лидера, к 2030 г. совокупный объем поставок газа в Китай составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн т сжиженного природного газа (СПГ).
По данным таможни Китая, по итогам 2022 г. Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай, уступив первую строчку Саудовской Аравии. В прошлом году Россия поставила в Китай 86,25 млн т нефти, или 1,72 млн баррелей в сутки, что на 8,3% больше показателей 2021 г. РФ также нарастила экспорт СПГ на 43,9% до 6,5 млн т.