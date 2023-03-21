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Путин заявил о готовности России наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай

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Россия готова наращивать бесперебойные поставки нефти в Китай. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Путина, в ходе сегодняшней встречи лидеры двух стран также подробно обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2». Во время расширенных переговоров между делегациями РФ и КНР он отметил, что «практически все» параметры по проекту удалось согласовать. По оценке российского лидера, к 2030 г. совокупный объем поставок газа в Китай составит не менее 98 млрд куб. м, а также 100 млн т сжиженного природного газа (СПГ).

По данным таможни Китая, по итогам 2022 г. Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай, уступив первую строчку Саудовской Аравии. В прошлом году Россия поставила в Китай 86,25 млн т нефти, или 1,72 млн баррелей в сутки, что на 8,3% больше показателей 2021 г. РФ также нарастила экспорт СПГ на 43,9% до 6,5 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных