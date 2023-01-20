Россия в 2022 году резко нарастила поставки энергоресурсов в Китай

Россия в 2022 году резко нарастила поставки энергоресурсов в КитайВ этом году поставки нефти могут увеличиться еще на 7-15%
Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай по итогам 2022 г. на 43,9% до 6,5 млн т, нефти – на 8,3% до 86,25 млн т. Это следует из статистики Главного таможенного управления Китая, опубликованной 20 января 2023 г.
В стоимостном выражении импорт СПГ в КНР увеличился в 2,4 раза до $6,7 млрд, нефти – на 44% до $58,4 млрд. По итогам 2022 г. Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай и четвертое – по поставкам СПГ.
Крупнейшим поставщиком нефти в Китай в прошлом году стала Саудовская Аравия, откуда было ввезено 87,5 млн т сырья на $65 млрд. Также значительные объемы нефти в 2022 г. в КНР поставляли Ирак (55,5 млн т на $39,1 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (42,8 млн т на $32,3 млрд) и Оман (39,4 млн т за $29,2 млрд).
По объему поставок СПГ в КНР лидером осталась Австралия (21,9 млн т на $16 млрд). Второе место занял Катар (15,7 млн т на $11,6 млрд), третье – Малайзия (7,4 млн т на $6,8 млрд). Также крупными поставщиками были Индонезия (3,7 млн т на $3,1 млрд), Папуа – Новая Гвинея (2,5 млн т на $2 млрд) и США (2,1 млн т на $2,2 млрд).
При этом в декабре 2022 г. поставки СПГ из России в Китай снизились по сравнению с показателям ноября того же года на 20% до 682 600 т (в стоимостном выражении – на 22% до $634,1 млн), но выросли вдвое к уровню декабря 2021 г. Поставки нефти в декабре упали на 17% к ноябрю 2022 г. и на 11% к декабрю 2021 г. до 6,5 млн т (в денежном выражении – на 25% и 11% соответственно до $3,8 млрд).
Весной 2022 г. из-за СВО на Украине страны, присоединившиеся к санкциям против РФ, начали отказываться от закупок нефти в России. США и Великобритания сделали это почти сразу после начала СВО. Эмбарго ЕС на морские поставки топлива вступило в силу 5 декабря 2022 г. одновременно с введением потолка цен на российскую нефть в $60/барр.
В результате российским компаниям пришлось перенаправлять энергоресурсы с европейского рынка на азиатский. Крупнейшими покупателями нефти из РФ стали Индия и Китай. Индия, которая до начала СВО на Украине закупала небольшие партии российской нефти, за год нарастила импорт в 33 раза до 1,2 млн барр./сутки в декабре 2022 г., сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa.
Запрет на поставки российского СПГ страны, присоединившиеся к санкциям, не вводили.
Сейчас в России два действующих крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ», который в 2021 г. произвел 19,64 млн т (эквивалент 27,1 млрд куб. м) СПГ, и «Сахалин-2» – 10,4 млн т (14,4 млрд куб. м). Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Участники «Сахалина-2» – «Газпром» (50%), Shell (27,5%, планирует выйти из проекта), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
По данным консалтинговой компании Б1 , в январе-ноябре 2022 г. поставки СПГ из России в Европу превысили поставки в Азию – 50% против 47,5% («Ведомости» писали об этом 19 декабря). Экспорт сжиженного газа на европейском направлении, включая Великобританию и Турцию, вырос за 11 месяцев на 22% до 20 млрд куб. м, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – снизился на 3,7% до 19 млрд куб. м, несмотря на рост поставок в Китай.
В конце ноября 2022 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме отмечал потенциал роста поставок СПГ из России в КНР. По его мнению, российские компании могут их до уровня, «сопоставимого с экспортом по газопроводам». Экспорт российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, в декабре 2022 г. Китай сократил закупки энергоносителей из России в ожидании конкретики по применению потолка цен на нефть. Это, по его мнению, коснулось и закупок СПГ, хотя они формально не связаны с декабрьскими ограничениями. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечает, что поставки нефти в декабре упали из-за отказа крупных танкерных операторов от перевозки российского топлива на фоне введения эмбарго на российскую нефть в ЕС и установления потолка цен.
По мнению Маслова, потенциал для дальнейшего увеличения поставок энергоносителей в Китай есть, особенно на фоне отмены КНР большого количества антикоронавирусных мер. Но для этого, указывает он, требуется наладить логистику. «Поставки морем сейчас затруднены из-за отказа многих танкерных компаний перевозить российскую нефть», – поясняет Маслов. Тем не менее, по его оценке, при использовании менее крупных компаний-перевозчиков возможен рост отгрузок нефти в 2023 г. на 7-15%.
По мнению Миронюка, скидки при поставке российской нефти в Китай в 2023 г., вероятно, будут соответствовать среднему спреду экспортных цен между марками Urals и Brent. Он отмечает, что при благоприятном развитии ситуации в I квартале дисконт на российскую марку начнет снижаться, а средняя цена реализации Urals вырастет до $57/барр. По данным Минфина РФ, средняя цена Urals с 15 декабря по 14 января составила $46,8/барр. Нефть Brent 20 января торговалась по $86,5/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.
География поставок СПГ из России более диверсифицирована, чем поставки нефти, указывает Миронюк. Он не ожидает сопоставимого роста поставок СПГ в Китай в 2023 г. Аналитик добавляет, что они могут «вырасти кратно», но позднее – при запуске новых проектов по сжижению газа в России, а также при формировании логистической инфраструктуры, позволяющей вывести себестоимость на уровень ниже конкурентов. Конкуренцию России при поставках в КНР сжиженного газа по-прежнему будут составлять Австралия, Катар и Малайзия.