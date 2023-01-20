Россия в 2022 году резко нарастила поставки энергоресурсов в Китай

При этом в декабре 2022 г. поставки СПГ из России в Китай снизились по сравнению с показателям ноября того же года на 20% до 682 600 т (в стоимостном выражении – на 22% до $634,1 млн), но выросли вдвое к уровню декабря 2021 г. Поставки нефти в декабре упали на 17% к ноябрю 2022 г. и на 11% к декабрю 2021 г. до 6,5 млн т (в денежном выражении – на 25% и 11% соответственно до $3,8 млрд).