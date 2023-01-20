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В Минэнерго сообщили о достижении договоренностей по поставкам нефти в Пакистан

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Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по экспорту нефти и нефтепродуктов в Пакистан, сообщил заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников на пленарном заседании межправительственной комиссии двух государств.

«Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан», – сообщил замглавы Минэнерго (цит. по «РИА Новости»).

Вместе с тем, как сообщил Мочальников, стороны обсудили вопросы, которые касаются газопровода «Пакистанский поток». По его словам, на них были «даны ответы».

Два дня назад министр энергетики России Николай Шульгинов объяснил, что поставки российской нефти в Пакистан могут быть налажены после того, как будут решены логистические и финансовые вопросы.

Накануне, 19 января, Шульгинов заявил, что Россия готова к подписанию необходимых документов по строительству газопровода «Пакистанский поток».

Газопровод протяженностью более 1100 км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.

Предварительное соглашение о проекте было подписано в октябре 2015 г. Однако в 2019 г. возникла угроза санкций для участвующих в проекте «Ростеха» и Трубной металлургической компании (ТМК). Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания «РТ — Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех»), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, занимающаяся реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных