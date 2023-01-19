Шульгинов заявил о готовности РФ к подписанию документов по «Пакистанскому потоку»

Предварительное соглашение о проекте было подписано в октябре 2015 г. Однако в 2019 г. возникла угроза санкций для участвующих в проекте «Ростеха» и Трубной металлургической компании (ТМК). Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания «РТ — Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех»), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, занимающаяся реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.