Шульгинов заявил о готовности РФ к подписанию документов по «Пакистанскому потоку»
Россия готова к подписанию необходимых документов по строительству газопровода «Пакистанский поток», заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
«Сегодня мы детально обсудили строительство газопровода "Пакистанский поток". Мы готовы подписать необходимые корпоративные документы», - отметил Шульгинов (цитата по PTV World).
Газопровод протяженностью более 1100 км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны.
Предварительное соглашение о проекте было подписано в октябре 2015 г. Однако в 2019 г. возникла угроза санкций для участвующих в проекте «Ростеха» и Трубной металлургической компании (ТМК). Изначально предполагалось, что со стороны России укладкой займется компания «РТ — Глобальные ресурсы» (входит в «Ростех»), со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, занимающаяся реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли.